„GLÜXGEFÜHLE“ pur – Das Deutsch-Pop Duo „GLÜXKINDER“ überzeugt mit neuer EP

Der Name ist Programm – Popmusik, die glücklich macht!

Die neue EP „GLÜXGEFÜHLE“ beinhaltet 6 fantastische Songs, die interessanter nicht hätten sein können. Es lohnt sich reinzuhören!

Über eine halbe Million Streams auf Spotify, Top 40 in den offiziellen Schweizer Charts, Top 3 in den Amazon Verkaufs-Charts, Top 50 der offiziellen deutschen Airplay-Charts: Die Rede ist vom Deutsch-Pop Duo GLÜXKINDER.

Sie waren einer der letzten 32 Final-Künstler von 700 Bewerbungen beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2024, sind aktuell zum wiederholten Mal 2-fach mit dem „Deutschen Rock & Pop Preis“ der Deutschen Popstiftung ausgezeichnet worden, erhielten als „besonders förderungswürdiger Act“ eine Förderung der „Initiative Musik gGmbH“ und ihr Produzent Dom Rivinius wurde in diesem Jahr 2-fach mit dem äußerst begehrten Grammy Award sowie Mehrfach-Platin für die Arbeit am Erfolgsalbum „Midnights“ von Taylor Swift ausgezeichnet.

Mit ihren gemeinsamen Produktionen, die sich, einschließlich des neuen Songs „AUF LIEBE PROGRAMMIERT“, allesamt auf ihrer neuen EP „GLÜXGEFÜHLE“ wiederfinden, begeistern die GLÜXKINDER nicht nur ihre stetig wachsende Fan-Gemeinde, sondern zaubern den Fachleuten an der Spitze der deutschen Pop-Elite stets funkelnde Diamanten in die Augen.

Die GLÜXKINDER zeigen auf dieser EP, was sie am besten können:

Ihren GLÜXPOP – einen gewinnbringenden Genremix aus Pop, Schlager und elektronischen Elementen auf internationalem Niveau. Songs, die interessanter nicht hätten sein können: authentische Texte mit Geschichten, die das Leben schreibt, energetische Refrains, eingängige Melodielinien und alles getragen von interessanten, groovigen Beats.

Nicht umsonst stieg die EP am Veröffentlichungstag direkt von Null auf Platz 8 in die offiziellen Amazon Verkaufscharts ein.

Zeitgleich zur EP ist ihre neue Single „AUF LIEBE PROGRAMMIERT“ erschienen und zeigt wieder einmal das enorme Potenzial der beiden Osnabrücker Songwriter Sonja Kittel & Markus Lamers aka GLÜXKINDER.

Der Song ist eine wahre Ode an die Liebe, die in der heutigen Zeit immer mehr verloren zu gehen scheint, sowohl in unserer Gesellschaft als auch im direkten privaten Umfeld.

„Ja wenn wir’s endlich mal kapier’n und uns mehr lieben als zerstör’n…“ so die GLÜXKINDER. Ein Thema, das jeden berührt und aktueller nicht sein kann.

Erhältlich ist die EP „GLÜXGEFÜHLE“ inkl. der Single „AUF LIEBE PROGRAMMIERT“ ab sofort auf allen Streaming- und Downloadportalen!

Ein wahrer Ohrenschmaus, es lohnt sich!

Weitere Infos: https://gluexkinder-musik.de

