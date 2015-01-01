GmbH verkaufenmit Schulden? für Geschäftsführer und Gründer

Wer eine GmbH besitzt und sich davon trennen will, steht vor einer wichtigen Entscheidung: Verkaufen oder liquidieren? Beide Wege haben ihre eigenen Vor- und Nachteile.

1. Die GmbH verkaufen

Vorteile des Verkaufs

Werterhalt: Ein Verkauf ermöglicht es, den Unternehmenswert zu realisieren, anstatt ihn durch eine Liquidation zu verlieren.

Kontinuität: Das Unternehmen kann weiterbestehen, Arbeitsplätze bleiben erhalten.

Schnellere Abwicklung: Falls ein Käufer gefunden wird, kann ein Verkauf schneller als eine Liquidation abgewickelt werden.

Steuerliche Vorteile: Verkäufer können von steuerlichen Begünstigungen profitieren, insbesondere wenn Anteile an Kapitalgesellschaften veräußert werden.

Herausforderungen des Verkaufs

Käufersuche: Einen geeigneten und zahlungskräftigen Käufer zu finden, kann schwierig und zeitaufwendig sein.

Due Diligence: Potenzielle Käufer prüfen das Unternehmen intensiv, was eine Offenlegung vieler Geschäftsdaten erfordert.

Vertragsverhandlungen: Die Ausgestaltung eines Kaufvertrags kann komplex sein, insbesondere hinsichtlich Haftung, Übertragungsmodalitäten und Kaufpreisgestaltung.

Steuerliche Auswirkungen: Je nach Verkaufsstruktur können hohe Steuerlasten anfallen.

Ablauf des Verkaufsprozesses

Unternehmensbewertung: Ermittlung des Marktwerts durch Experten oder Bewertungsverfahren.

Käufersuche: Direktansprache potenzieller Investoren, Online-Plattformen oder M&A-Berater.

Due Diligence: Der Käufer prüft Finanzen, Verträge und Risiken.

Vertragsverhandlung und Abschluss: Notarieller Vertrag und Kaufpreiszahlung.

Übertragung und Nachbetreuung: Mögliche Übergangsphase für den alten Geschäftsführer.

2. Die GmbH liquidieren

Vorteile der Liquidation

Klare Beendigung: Das Unternehmen wird geordnet aufgelöst und es gibt keine weiteren Verpflichtungen. Das ist pft für GmbH mit Schulden der gewählte Weg.

Vermeidung von Haftungsrisiken: Keine potenzielle Haftung durch zukünftige Entwicklungen.

Flexibilität: Falls kein Käufer gefunden wird, ist dies oft die einzige realistische Option.

Nachteile der Liquidation

Verlust des Unternehmenswerts: Eine Liquidation erzielt meist geringere Erlöse als ein Verkauf.

Zeitaufwendig: Eine Liquidation dauert in der Regel mindestens ein Jahr, oft länger.

Kostenintensiv: Es fallen Notarkosten, Gläubigerbedienungen und steuerliche Belastungen an.

Steuerliche Konsequenzen: Liquidationserlöse unterliegen der Besteuerung.

Ablauf der Liquidation

Gesellschafterbeschluss: Einstimmiger Beschluss zur Auflösung der GmbH.

Bestellung eines Liquidators: Meist der bisherige Geschäftsführer.

Bekanntmachung der Auflösung: Handelsregistereintrag und Bekanntgabe in offiziellen Mitteilungsblättern.

Begleichung aller Verbindlichkeiten: Rückzahlung von Schulden und Abwicklung von Verträgen.

Verwertung des Vermögens: Verkauf von Betriebsvermögen, Immobilen und anderen Werten.

Sperrjahr: Wartefrist zur Befriedigung eventueller Gläubigeransprüche.

Endgültige Löschung: Nach Abschluss aller Schritte erfolgt die Löschung im Handelsregister.

3. Entscheidungsfaktoren: Verkauf oder Liquidation?

Kriterium

Verkauf

Liquidation

Dauer

Schneller bei vorhandenem Käufer

Mindestens ein Jahr (Sperrjahr)

Einnahmen

Höhere Erlöse möglich

Geringer, da nur Restvermögen verwertet wird

Komplexität

Aufwendig durch Verhandlungen

Formalitäten, aber klarer Prozess

Risiko

Haftungsrisiken bei Kaufvertrag

Nach Liquidation keine Haftung mehr

Steuern

Steuerliche Vorteile möglich

Liquidationserlöse sind steuerpflichtig

Fazit

Ob ein GmbH-Verkauf oder eine Liquidation die bessere Option ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Marktattraktivität des Unternehmens, Schuldenstand, steuerliche Aspekte und der persönliche Wunsch des Geschäftsführers. Ein Unternehmensverkauf bietet mehr finanzielle Vorteile, ist jedoch oft mit mehr Aufwand verbunden. Eine Liquidation kann eine saubere Lösung sein, bringt aber oft finanzielle Verluste mit sich.

Unternehmer sollten sich frühzeitig professionell beraten lassen, um die beste Entscheidung zu treffen, um Ihre GmbH mit Schulden zu verkaufen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Digitale Erfahrungen

Herr Ali Ig

Hagenschießstraße 1

75175 Pforzheim

Deutschland

fon ..: 15774690227

web ..: https://gmbh-verkaufen24.de

email : service@digitale-erfahrungen.de

