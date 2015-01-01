  • GmbH verkaufenmit Schulden? für Geschäftsführer und Gründer

    Wer eine GmbH besitzt und sich davon trennen will, steht vor einer wichtigen Entscheidung: Verkaufen oder liquidieren? Beide Wege haben ihre eigenen Vor- und Nachteile.

    1. Die GmbH verkaufen
    Vorteile des Verkaufs
    Werterhalt: Ein Verkauf ermöglicht es, den Unternehmenswert zu realisieren, anstatt ihn durch eine Liquidation zu verlieren.
    Kontinuität: Das Unternehmen kann weiterbestehen, Arbeitsplätze bleiben erhalten.
    Schnellere Abwicklung: Falls ein Käufer gefunden wird, kann ein Verkauf schneller als eine Liquidation abgewickelt werden.
    Steuerliche Vorteile: Verkäufer können von steuerlichen Begünstigungen profitieren, insbesondere wenn Anteile an Kapitalgesellschaften veräußert werden.
    Herausforderungen des Verkaufs
    Käufersuche: Einen geeigneten und zahlungskräftigen Käufer zu finden, kann schwierig und zeitaufwendig sein.
    Due Diligence: Potenzielle Käufer prüfen das Unternehmen intensiv, was eine Offenlegung vieler Geschäftsdaten erfordert.
    Vertragsverhandlungen: Die Ausgestaltung eines Kaufvertrags kann komplex sein, insbesondere hinsichtlich Haftung, Übertragungsmodalitäten und Kaufpreisgestaltung.
    Steuerliche Auswirkungen: Je nach Verkaufsstruktur können hohe Steuerlasten anfallen.
    Ablauf des Verkaufsprozesses
    Unternehmensbewertung: Ermittlung des Marktwerts durch Experten oder Bewertungsverfahren.
    Käufersuche: Direktansprache potenzieller Investoren, Online-Plattformen oder M&A-Berater.
    Due Diligence: Der Käufer prüft Finanzen, Verträge und Risiken.
    Vertragsverhandlung und Abschluss: Notarieller Vertrag und Kaufpreiszahlung.
    Übertragung und Nachbetreuung: Mögliche Übergangsphase für den alten Geschäftsführer.
    2. Die GmbH liquidieren
    Vorteile der Liquidation
    Klare Beendigung: Das Unternehmen wird geordnet aufgelöst und es gibt keine weiteren Verpflichtungen. Das ist pft für GmbH mit Schulden der gewählte Weg.
    Vermeidung von Haftungsrisiken: Keine potenzielle Haftung durch zukünftige Entwicklungen.
    Flexibilität: Falls kein Käufer gefunden wird, ist dies oft die einzige realistische Option.
    Nachteile der Liquidation
    Verlust des Unternehmenswerts: Eine Liquidation erzielt meist geringere Erlöse als ein Verkauf.
    Zeitaufwendig: Eine Liquidation dauert in der Regel mindestens ein Jahr, oft länger.
    Kostenintensiv: Es fallen Notarkosten, Gläubigerbedienungen und steuerliche Belastungen an.
    Steuerliche Konsequenzen: Liquidationserlöse unterliegen der Besteuerung.
    Ablauf der Liquidation
    Gesellschafterbeschluss: Einstimmiger Beschluss zur Auflösung der GmbH.
    Bestellung eines Liquidators: Meist der bisherige Geschäftsführer.
    Bekanntmachung der Auflösung: Handelsregistereintrag und Bekanntgabe in offiziellen Mitteilungsblättern.
    Begleichung aller Verbindlichkeiten: Rückzahlung von Schulden und Abwicklung von Verträgen.
    Verwertung des Vermögens: Verkauf von Betriebsvermögen, Immobilen und anderen Werten.
    Sperrjahr: Wartefrist zur Befriedigung eventueller Gläubigeransprüche.
    Endgültige Löschung: Nach Abschluss aller Schritte erfolgt die Löschung im Handelsregister.
    3. Entscheidungsfaktoren: Verkauf oder Liquidation?
    Kriterium
    Verkauf
    Liquidation
    Dauer
    Schneller bei vorhandenem Käufer
    Mindestens ein Jahr (Sperrjahr)
    Einnahmen
    Höhere Erlöse möglich
    Geringer, da nur Restvermögen verwertet wird
    Komplexität
    Aufwendig durch Verhandlungen
    Formalitäten, aber klarer Prozess
    Risiko
    Haftungsrisiken bei Kaufvertrag
    Nach Liquidation keine Haftung mehr
    Steuern
    Steuerliche Vorteile möglich
    Liquidationserlöse sind steuerpflichtig

    Fazit
    Ob ein GmbH-Verkauf oder eine Liquidation die bessere Option ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Marktattraktivität des Unternehmens, Schuldenstand, steuerliche Aspekte und der persönliche Wunsch des Geschäftsführers. Ein Unternehmensverkauf bietet mehr finanzielle Vorteile, ist jedoch oft mit mehr Aufwand verbunden. Eine Liquidation kann eine saubere Lösung sein, bringt aber oft finanzielle Verluste mit sich.
    Unternehmer sollten sich frühzeitig professionell beraten lassen, um die beste Entscheidung zu treffen, um Ihre GmbH mit Schulden zu verkaufen

