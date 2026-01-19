GMG unterzeichnet Absichtserklärung mit Alstom zur gemeinsamen Entwicklung exklusiver Graphenprodukte für die Bahnindustrie

21. Juli 2026. BRISBANE, QUEENSLAND, AUSTRALIEN / IRW-Press / Die Graphene Manufacturing Group Ltd (TSX-V: GMG) (OTCQX: GMGMF) (GMG oder das Unternehmen) freut sich, eine globale exklusive Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit Alstom (EPA: ALO) zur Prüfung und zur Entwicklung von Graphenprodukten für die Bahnindustrie – insbesondere für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) – bekannt zu geben.

Craig Nicol, CEO und Managing Director des Unternehmens, erklärte: Wir sind begeistert von der Partnerschaft mit Alstom, einem der weltweit bekanntesten Namen im Bahn- und Transportwesen. Diese globale exklusive Absichtserklärung bietet GMG die Möglichkeit, unsere Graphentechnologie in einen der größten und technisch anspruchsvollsten Sektoren der Welt einzubringen. Bahnsysteme erfordern höchste Standards in Bezug auf Leistung, Langlebigkeit und Effizienz – und wir sind davon überzeugt, dass Graphen in einzigartiger Weise dazu geeignet ist, in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen bedeutende Verbesserungen zu erzielen. Wir freuen uns darauf, eng mit dem Alstom-Team zusammenzuarbeiten, um Graphenprodukte zu entwickeln und zu vermarkten, die die Zukunft des Schienenverkehrs mitgestalten werden.

Jack Perkowski, Non-Executive Chairman und Direktor des Unternehmens, kommentierte: Der Abschluss einer globalen exklusiven Absichtserklärung mit Alstom ist ein Meilenstein für GMG. Alstom ist auf dem höchsten Niveau der weltweiten Transportinfrastruktur tätig – das Unternehmen bedient Städte, Regierungen und Bahnbetreiber weltweit und ist in allen wichtigen Märkten vertreten. Die Tatsache, dass ein Unternehmen von der Größe und technischen Kompetenz Alstoms sich dafür entschieden hat, exklusiv mit GMG zusammenzuarbeiten, um Produkte auf Graphenbasis für die Bahnindustrie zu bewerten, zu entwickeln und zu vermarkten, ist eine eindrucksvolle Bestätigung unserer Technologie und der Fähigkeiten unseres Teams. Diese Vereinbarung hat das Potenzial, eine neue Einnahmequelle für GMG zu erschließen, und stärkt unsere Strategie, uns auf große, etablierte Branchen zu konzentrieren, in denen die einzigartigen Eigenschaften von Graphen messbare, praktische Auswirkungen erzielen können.

Alstom ist ein unangefochtener Spitzenreiter im Schienenverkehr, der sich dafür einsetzt, die Bahn zum Rückgrat eines nachhaltigen Verkehrs zu machen. Das Unternehmen entwickelt und liefert ein umfassendes Spektrum zukunftsfähiger Lösungen – von Hochgeschwindigkeits- und Regionalzügen über U-Bahnen, Monorails und Straßenbahnen bis hin zu schlüsselfertigen Systemen, End-to-End-Dienstleistungen, Infrastruktur, Signaltechnik und digitalen Bahnlösungen. Mit 87.800 Mitarbeitern in 61 Ländern vereint Alstom globales Fachwissen und eine Präsenz in zahlreichen Regionen, um jede Reise intelligenter, sauberer und angenehmer zu gestalten. Gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden setzen wir das Potenzial der Schiene um. Alstom ist in Frankreich börsennotiert und erzielte im Geschäftsjahr, das am 31. März 2026 endete, einen Umsatz von 19,2 Milliarden .

Über GMG:

GMG ist ein in Australien ansässiges Unternehmen für umweltfreundliche Technologien, das Energiespar- und Energiespeicherlösungen auf Graphenbasis entwickelt, herstellt und vertreibt. Das Graphen wird in einem intern entwickelten Produktionsverfahren hergestellt. GMG nutzt ein eigenes, geschütztes Produktionsverfahren, um Erdgas (d.h. Methan) in seine natürlichen Bestandteile – Kohlenstoff (als Graphen), Wasserstoff und einige verbleibende Kohlenwasserstoffgase – zu trennen. Durch dieses Verfahren entsteht hochwertiges, kostengünstiges, skalierbares, anpassbares und schadstoffarmes bzw. -freies Graphen, das für den Einsatz in umweltfreundlichen Technologien und anderen Anwendungen geeignet ist.

Der derzeitige Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Risikominimierung, dem Aufbau von Kapazitäten für die kommerzielle Skalierung sowie der Sicherung von Marktanwendungen. Im Bereich der Energieeinsparung hat sich GMG zunächst auf mit Graphen verstärkte Beschichtungen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC-R) (bzw. energiesparende Beschichtungen) konzentriert, die nun auch für andere Anwendungen vermarktet werden, darunter elektronische Kühlkörper, industrielle Prozessanlagen und Rechenzentren. Ein weiteres von GMG entwickeltes Produkt ist ein Graphen-Schmierstoffadditiv, das zunächst auf die Einsparung von Flüssigkraftstoffen für Dieselmotoren ausgerichtet ist.

Im Bereich der Energiespeicherung arbeiten GMG und die University of Queensland mit finanzieller Unterstützung der australischen Regierung gemeinsam an der Weiterentwicklung und Kommerzialisierung von Graphen-Aluminium-Ionen-Batterien (G+AI-Batterien). GMG hat zudem eine Graphen-Additivsuspension entwickelt, die darauf abzielt, die Leistung von Lithium-Ionen-Batterien zu verbessern.

Die vier wichtigen Geschäftsziele von GMG lauten:

1. Herstellung von Graphen und Verbesserung/Skalierung der Zellproduktionsprozesse

2. Erzielung von Umsatz aus Energiesparprodukten

3. Entwicklung von Batterien der nächsten Generation

4. Entwicklung von Lieferketten, Partnern und Projektdurchführungskapazitäten

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

– Craig Nicol, Chief Executive Officer & Managing Director des Unternehmens unter craig.nicol@graphenemg.com, +61 415 445 223

– Leo Karabelas von Focus Communications Investor Relations, leo@fcir.ca, +1 647 689 6041

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Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen des Managements, darunter die erfolgreiche gemeinsame Entwicklung von Produkten auf Graphenbasis, die für Anwendungen in der Bahnindustrie geeignet sind, sowie die kommerzielle Einführung solcher Produkte durch Alstom und seine Kunden. Darüber hinaus beinhalten zukunftsgerichtete Informationen eine Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Pläne, Absichten, Aktivitäten, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von GMG wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten zukünftigen Plänen, Absichten, Aktivitäten, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem, dass die Vereinbarung mit Alstom zur gemeinsamen Entwicklung nicht wie erwartet oder nicht rechtzeitig umgesetzt wird, dass die im Rahmen der Vereinbarung entwickelten Graphenprodukte nicht die erwarteten Leistungsergebnisse erzielen, sowie die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Risk Factors im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 4. November 2025 aufgeführt sind, das auf dem Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca eingesehen werden kann.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen auf solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzprognosen, auf die hierin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Graphene Manufacturing Group Ltd.

craig Nicol

Unit 5, 18 Spine Street

4074 Sumner, Queensland

Australien

email : craig.nicol@graphenemg.com

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craig Nicol

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