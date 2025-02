Go Reply und Sprint Reply automatisieren die Erstellung klinischer Studienberichte für Dr. Schwabe mit KI

Künstliche Intelligenz erleichtert die Berichterstellung bei klinischen Studien

Go Reply, der Spezialist für Google Cloud-Lösungen, entwickelt gemeinsam mit Sprint Reply, dem Experten für strategische Beratung und digitale Transformation innerhalb der Reply Gruppe, ein fortschrittliches KI-Tool für das Pharmaunternehmen Dr. Willmar Schwabe. Dieses unterstützt bei der Erstellung von klinischen Studienberichten und stellt sicher, dass höchste wissenschaftliche Standards eingehalten werden.

Für die Marktzulassung seiner hochwertigen, pflanzlichen Arzneimittel muss Dr. Willmar Schwabe deren Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit in klinischen Studien sorgfältig prüfen. Das Tool von Go Reply und Sprint Reply nutzt die Leistungsfähigkeit der Google Cloud und des Large Language Model (LLM) Gemini, um die bislang zeitaufwendige Erstellung der Abschlussberichte dieser klinischen Studien deutlich zu erleichtern. Die Mitarbeiter von Dr. Willmar Schwabe müssen die oft auf mehr als 1.000 Seiten genau dokumentierten Ergebnisse nun nicht mehr manuell zusammenfassen. Stattdessen können sie mit Hilfe von vordefinierten Prompts effizient detaillierte Berichtsabschnitte erstellen, die den Standards des International Council for Harmonisation (ICH) entsprechen.

„Eine KI-gestützte Lösung für eine Aufgabe aus dem Bereich ,Medical Writing‘ zusammen mit Reply zu entwickeln, ist ein Meilenstein für uns“, so Dirk Bredenbröker, Executive Vice President Research & Development, bei Dr. Willmar Schwabe. „Durch die Zusammenarbeit mit den Experten von Go Reply und Sprint Reply haben wir nun ein besseres Verständnis für das Potenzial von KI entwickelt und wissen, wie man diese gewinnbringend in unterschiedlichen Bereichen einsetzen kann.“

Durch die Kombination der Google-Technologiekompetenz von Go Reply und der Transformationsexpertise von Sprint Reply entsteht eine wegweisende Lösung. So kann sich das Team von Dr. Willmar Schwabe auf das Wesentliche konzentrieren: die Forschung an innovativen Medikamenten voranzutreiben, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern.

Go Reply

Go Reply, als Teil der Reply Gruppe, ist ein Google Cloud Premier Partner, der in folgenden Bereichen Leistungen anbietet: Cloud-Strategie und Migration, Cloud Hosting, Big Data, KI, Generative KI, PCI-/ISO-Konformität und -Sicherheitsmanagement, Produktivitätsservices und umfassend verwaltete Leistungen rund um die Uhr, die bei geschäftskritischen Anwendungen unterstützen. www.reply.com/go-reply/en/

Sprint Reply

Sprint Reply ist der Spezialist für strategische Beratung, Innovation und digitale Transformation. Wir unterstützen große und mittelständische Unternehmen aller Branchen bei der Erschließung neuer und digitaler Geschäftsmöglichkeiten. Wir sind Ihr Partner für Ihre aktuellen und zukünftigen digitalen Herausforderungen. Mit unserem umsetzungsorientierten Ansatz helfen wir unseren Kunden, digitale Vorreiter in ihren jeweiligen Branchen zu werden. www.reply.com/sprint-reply/de/

Dr. Willmar Schwabe

Dr. Willmar Schwabe ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung und Erforschung pflanzlicher Arzneimittel und kann auf über 150 Jahre Erfahrung zurückblicken. Als traditionsreiches Familienunternehmen mit Sitz in Karlsruhe setzt Schwabe auf die wissenschaftliche Erforschung, Standardisierung und kontinuierliche Verbesserung pflanzlicher Präparate. Mit über 4.000 Mitarbeitenden weltweit, davon rund 1.400 in Deutschland, engagiert sich das Unternehmen für höchste Qualität und Innovation in der Phytotherapie. www.schwabe-group.com

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +39 0117711594

Sandra Dennhardt

s.dennhardt@reply.com

Tel. +49 170 4546229

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt

Deutschland

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com/de/

email : s.dennhardt@reply.de

Pressekontakt:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com/de/

email : s.dennhardt@reply.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bestattungsunternehmen Augustin in Bielefeld HotelPartner Revenue Management startet Zusammenarbeit mit Hochschule für Tourismus