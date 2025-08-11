GoGold gibt Rekord-Quartals-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit bekannt

Halifax, NS – GoGold Resources Inc. (TSX: GGD) (OTCQX: GLGDF) (GoGold, das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/gogold-resources-already-in-production-high-grade-silver-gold-development-project/ -) gibt Rekord-Finanzergebnisse für das am 31. März 2026 endende Quartal bekannt, mit einem Rekord-Quartals-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 21,2 Millionen US-Dollar (alle Beträge in US-Dollar) bei einem Umsatz von 30,3 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von 383.695 Unzen Silberäquivalent (SEO).

Parral liefert weiterhin hervorragende Ergebnisse und verhilft dem Unternehmen zu einem Rekord-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 21,2 Millionen US-Dollar. Auch nach Abschluss unseres zwölften Jahres in Parral läuft der Betrieb weiterhin stark und generiert Rekord-Cashflows für uns, sagte Brad Langille, President und CEO. Wir haben das Quartal mit 262 Millionen US-Dollar an Barmitteln abgeschlossen, was zusammen mit unserem Cashflow aus Parral die ursprünglichen Investitionsausgaben von 227 Millionen US-Dollar für Los Ricos South gemäß der Machbarkeitsstudie übersteigt. Da die Logistik und die detaillierte Planung bereits weit fortgeschritten sind, sind wir startklar, sobald wir die Genehmigung für Los Ricos South erhalten haben und über unsere ausgezeichnete Bilanz verfügen.

Highlights für das am 31. März 2026 endende Quartal:

– Rekord-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 21,2 Millionen US-Dollar, einschließlich des freien Cashflows von Parral in Höhe von 14,6 Millionen US-Dollar

– Barmittel in Höhe von 262,2 Millionen US-Dollar

– Umsatz von 30,3 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von 383.695 SEO zu einem durchschnittlichen Realisierungspreis von 79,04 US-Dollar pro Unze

– Nettogewinn von 16,4 Millionen US-Dollar

– Produktion von 394.605 SEO, bestehend aus 230.680 Unzen Silber, 2.549 Unzen Gold, 84 Tonnen Kupfer und 93 Tonnen Zink

Nachfolgend finden Sie Tabellen mit zusammengefassten Finanzinformationen und wichtigen Leistungsindikatoren:

Zusammengefasste konsolidierte Finanzinformationen Drei Monate bis zum 31. März Sechs Monate bis zum 31. März

(in Tausend USD, außer Beträge je Aktie) 2026 2025 2026 2025

Umsatz 30.329 $ 17.602 $ 61.434 36.700

Umsatzkosten, einschließlich Abschreibungen 10.436 11.067 22.109 24.585

Betriebsergebnis 18.504 3.496 34.761 7.311

Jahresüberschuss 16.437 3.357 29.746 3.220

Unverwässertes Ergebnis je Aktie 0,038 0,010 0,071 0,010

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 21.217 5.145 30.880 13.012

Leistungskennzahlen1 Dreimonatszeitraum zum 31. März Sechs Monate bis zum 31. März

(in Tausend USD, außer Beträge pro Unze) 2026 2025 2026 2025

Gesamtmenge an gelagerten Tonnen 361.242 377.516 793.050 803.695

Verkaufte Unzen Silberäquivalent2 383.695 555.511 870.623 1.181.483

Realisierter Silberpreis $ 79,04 $ 31,70 $ 70,56 $ 31,07

AISC pro Unze Silberäquivalent2 $ 30,30 $ 22,98 $ 29,44 $ 22,70

Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent2 $ 24,42 $ 17,85 $ 22,76 $ 18,64

1 Die Leistungskennzahlen sind ungeprüfte Nicht-GAAP-Kennzahlen; siehe Überleitung im MD&A.

2 SEO umfasst verkaufte Goldunzen, Kupfertonnen und Zinktonnen, umgerechnet in Silberäquivalent auf der Grundlage eines Verhältnisses zum durchschnittlichen Marktpreis des Metalls für den jeweiligen Zeitraum. Das Verhältnis von Gold zu Silber betrug für die dargestellten Zeiträume: Q2-25 – 90, Q2-26 – 58. Das Verhältnis für Kupfer betrug: Q2-25 – 317, Q2-26 – 153. Das Verhältnis für Zink betrug: Q2-25 – 89, Q2-26 – 38.

Die verkauften Silberäquivalent-Unzen wurden stark durch den Anstieg der Silberpreise im Verhältnis zu Gold in den drei Monaten bis zum 31. März 2026 im Vergleich zum 31. März 2025 beeinflusst, wobei das Äquivalenzverhältnis von Gold zu Silber von 58 auf 90 stieg. Zu Vergleichszwecken würde die Verwendung des Äquivalenzverhältnisses vom 31. März 2025 für das am 31. März 2026 endende Quartal zu 487.657 verkauften SEO führen.

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem konsolidierten Zwischenabschluss für das am 31. März 2026 endende Quartal, dem Anhang zum Jahresabschluss sowie dem Lagebericht für das am 31. März 2026 endende Quartal gelesen werden, die auf SEDAR+ eingereicht wurden und auf der Website des Unternehmens verfügbar sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen in Bezug auf GoGold wurden von Herrn Bob Harris, P.Eng., einer qualifizierten Person im Sinne der NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über GoGold Resources

GoGold Resources (TSX: GGD) ist ein in Kanada ansässiger Silber- und Goldproduzent, der sich auf den Betrieb, die Erschließung, die Exploration und den Erwerb hochwertiger Projekte in Mexiko konzentriert. Das Unternehmen betreibt die Parral-Tailings-Mine im Bundesstaat Chihuahua und verfügt über die Explorationsprojekte Los Ricos South und Los Ricos North im Bundesstaat Jalisco. GoGold hat seinen Hauptsitz in Halifax, Nova Scotia, und baut ein Portfolio aus kostengünstigen Projekten mit hohen Margen auf. Weitere Informationen finden Sie unter gogoldresources.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steve Low, Unternehmensentwicklung

GoGold Resources Inc.

T: 416 855 0435

E-Mail: steve@gogoldresources.com

Oder besuchen Sie: www.gogoldresources.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten oder gemäß Ausnahmeregelungen davon. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren von GoGold in den Vereinigten Staaten dar.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zum Parral-Tailings-Projekt, zum Los-Ricos-Projekt, zu künftigen Betriebsmargen, zur künftigen Produktion und Verarbeitung sowie zu den künftigen Plänen und Zielen von GoGold, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung dieser Informationen herangezogen wurden, sich jedoch als unrichtig erweisen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen im Zusammenhang mit der Fortführung von GoGold und seinen Tochtergesellschaften als laufendes Unternehmen, allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen, Mineralienpreisen, der Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen sowie die Leistung des Parral-Projekts. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von GoGold abweichen, gehören Explorations- und Erschließungsrisiken im Zusammenhang mit den Projekten von GoGold, das Scheitern bei der Feststellung geschätzter Mineralressourcen oder Mineralreserven, die Volatilität der Rohstoffpreise, Schwankungen der Ausbeute sowie die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Weitere Informationen zu den für GoGold geltenden Risikofaktoren finden sich in den von GoGold von Zeit zu Zeit bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur laufenden Offenlegung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Jahresinformationsformular von GoGold. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu Nicht-GAAP-Kennzahlen und zusätzlichen GAAP-Kennzahlen

Es ist zu beachten, dass sich GAAP in diesem Abschnitt auf die IFRS bezieht. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Investoren bestimmte Nicht-GAAP-Kennzahlen und zusätzliche GAAP-Kennzahlen als Indikatoren zur Bewertung von Bergbauunternehmen heranziehen. Sie sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach GAAP erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Nicht-GAAP-Kennzahlen und zusätzliche GAAP-Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Zu den zusätzlichen GAAP-Kennzahlen, die in der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung des Unternehmens ausgewiesen werden, gehört das Betriebsergebnis (Verlust). Diese Kennzahlen sollen einen Hinweis auf die Leistung des Unternehmens im Bergbau und im operativen Geschäft geben. Die Kennzahlen pro Unze werden berechnet, indem die entsprechenden Abbau- und Verarbeitungskosten sowie die Gesamtkosten durch die im Berichtszeitraum verarbeiteten Tonnen Erz dividiert werden. Cash-Kosten pro Unze und All-in-Sustaining-Kosten pro Unze werden in dieser Analyse verwendet und sind Nicht-GAAP-Begriffe, die typischerweise von Bergbauunternehmen verwendet werden, um die Höhe der dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Bruttomarge zu bewerten, indem diese Kosten vom im Berichtszeitraum erzielten Stückpreis abgezogen werden. Diese Nicht-GAAP-Begriffe werden auch verwendet, um die Fähigkeit eines Bergbauunternehmens zu bewerten, Cashflow aus dem operativen Geschäft zu generieren. Es kann zu Abweichungen bei der vom Unternehmen festgelegten Berechnungsmethode dieser Kennzahlen im Vergleich zu anderen Bergbauunternehmen kommen. In diesem Zusammenhang spiegeln die Cash-Kosten pro Unze die Cash-Betriebskosten wider, die den Beständen an in der Verarbeitung befindlichem Material und Dore-Barren zugeordnet werden, die mit den im Berichtszeitraum verkauften Unzen Silber und Gold verbunden sind. Die Cash-Kosten pro Unze können von einem Berichtszeitraum zum anderen variieren, was auf die betriebliche Effizienz, den Gehalt des verarbeiteten Materials und die Silber-/Gold-Ausbeute im Berichtszeitraum zurückzuführen ist. Die Gesamtkosten pro Unze umfassen die gesamten Cash-Kosten, Explorations-, Unternehmens- und Verwaltungskosten, aktienbasierte Vergütungen sowie die laufenden Kapitalkosten. Eine Überleitung der Nicht-GAAP- und GAAP-Kennzahlen finden Sie in der Managementdiskussion und -analyse vom 5. Mai 2026 für den am 31. März 2026 endenden Zeitraum, wie auf SEDAR+ veröffentlicht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GoGold Resources Inc.

Dana Hatfield

Suite 1301, 2000 Barrington Street

B3J 3K1 Halifax, Nova Scotia

Kanada

email : dana@gogoldresources.com

Pressekontakt:

GoGold Resources Inc.

Dana Hatfield

Suite 1301, 2000 Barrington Street

B3J 3K1 Halifax, Nova Scotia

email : dana@gogoldresources.com

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