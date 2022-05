Gold als Klimarisikoanlage

Das World Gold Council sieht eine Rolle des Goldes, die immer wichtiger werden wird.

Gold, so Terry Heymann, CFO des World Gold Council, ist ein risikovermindernder Vermögenswert und der Klimawandel sei einfach eine weitere Linse, um dies zu betrachten. Es sind Unsicherheiten, die der Klimawandel mit sich bringt und Gold bietet dagegen einen gewissen Schutz im eigenen Portfolio. Auch bietet die Investition in Gold große Möglichkeiten, die Goldlieferkette zu dekarbonisieren. Denn wenn das Gold erst einmal abgebaut ist, dann entstehen kaum noch Emissionen bei der Verarbeitung zu Schmuck, Münzen oder Barren. Bei den meisten anderen Rohstoffen, die abgebaut werden, sieht es nämlich anders aus, da entsteht meist noch Einiges an Emissionen.

Werden nun bei den Goldminen weniger fossile Brennstoffe verwendet, dann kann so die gesamte Lieferkette mit weniger Emissionen punkten. Diese Chance ist im Goldminensektor einzigartig und es existieren verschiedene Technologien, um die Dekarbonisierung voranzutreiben. Bereits letzten Herbst hatte das World Gold Council errechnet, dass bei einem zehnprozentigen Anteil von Gold im Portfolio die Emissionsintensität um sieben Prozent senkt. Bei einem Anteil von 20 Prozent wären es bereits 17 Prozent und eine Depotbeimischung von 50 Prozent Gold könne Emissionen um rund 40 Prozent verringern. Anleger sorgen mit Gold also nicht nur für eine Risikoverminderung, sondern auch noch für ein besseres Klima. Um diese Klimaziele im Goldbergbau erreichen zu können, ist die Elektromobilität ein probates Mittel. Diese braucht Rohstoffe wie Kupfer, Platin, Nickel oder Lithium. Bei den erneuerbaren Energien wird auch Zink gebraucht, in Solarpanels.

Zink besitzt beispielsweise Griffin Mining – https://www.youtube.com/watch?v=lqAacVhI3R4 – in der Caijiaying-Mine, an der Griffin Mining 88,8 Prozent gehören. 2021 war ein besonders erfolgreiches Jahr. Produziert wurden Zink, Gold, Silber und Bleimetalle.

Nickel und auch Kobalt sind im Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekt Crawford der Canada Nickel Company – https://www.youtube.com/watch?v=um_vzN_Dino – enthalten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Griffin Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/griffin-mining-ltd/ -) und der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

