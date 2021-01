Gold als Lebensversicherung

Die nächsten Jahre wird sich alles um Wohlstand und wirtschaftliches Überleben drehen.

Seit 1999 befindet sich der Goldpreis in einem Aufwärtstrend. Physisches Gold dient dazu den Wohlstand zu erhalten. Den Wert des Goldes in Geldwährungen zu messen, die an Wert verlieren, ist schwierig. Aber in unsicheren Zeiten wie jetzt – welche Folgen die Pandemie noch haben wird in Sachen Wohlstand, Finanzen und Spaltung der Bürger, ist noch gänzlich ungewiss – wirkt Gold wie eine Versicherung gegen Ungemach. Denn Krisen in den fiskalischen, sozialen und politischen Bereichen könnten drohen.

Und schwindet das Vertrauen in Regierungen und Zentralbanken, so sollte Gold umso attraktiver für Investoren werden, besonders wenn wie jetzt dem Goldpreis eine starke Zukunft zugesprochen wird. Eine positive Goldperformance wird unter anderem vom World Gold Council erwartet für das Jahr 2021. Wenn auch das Ausmaß nicht so groß wie im vergangenen Jahr ausfallen wird, wo am Ende ein Plus von rund 25 Prozent gerechnet in US-Dollar am Jahresende stand. Das Niedrigzinsumfeld wird bleiben und Anleger werden aufgrund einer drohenden Inflation und steigender Haushaltsdefizite weiter auf Gold setzen.

Korrekturen beim Goldpreis sind als langfristige Einstiegschancen zu sehen. Einen Goldpreis von etwa 2.500 US-Dollar je Feinunze sehen viele Analysten als realistisch an. Dies stärkt natürlich auch die Goldgesellschaften. Bei gut aufgestellten Unternehmen wie Ridgeline Minerals oder Karora Resources sollte man überlegen zuzugreifen.

Ridgeline Minerals besitzt vier Goldprojekte in Nevada, alle vom Typ Carlin. Das Carlin-East Projekt, das Swift-Goldprojekt im Eureka-Trend, die Selena-Liegenschaft und das Bell Creek-Projekt.

Wer an einem Goldproduzenten interessiert ist, sollte Karora Resources – https://www.youtube.com/watch?v=IiLxvAaykA4 – mit zwei produzierenden Goldprojekten in Westaustralien nicht aus den Augen verlieren. 2020 konnte die Gesellschaft eine Rekordjahresproduktion von fast 100.000 Unzen einfahren.

