Gold als monetäres Anlagegut glänzt – Goldminenaktien sollten folgen

Die Margen bei den Goldunternehmen verbessern sich, das Potenzial der Minenunternehmen sollte nicht ignoriert werden.

Der Goldpreis sprang von einem Hoch zum nächsten. Aber bei den Goldminenaktien sind Kapitalabflüsse zu verzeichnen. Zu sehen ist dies etwa beim VanEck Vectors Gold Miners ETF. Es ist eigentlich seltsam, dass die Goldpreise steigen und gleichzeitig Anleger Kapital aus den Minenaktien abziehen. Und das obwohl hochwertige Goldbergbauaktien Vorteile bei steigenden Goldpreisen bieten. Dass bei Goldminenaktien nicht nur der Goldpreis, sondern auch geopolitische Risiken, Kostensteigerungen oder ein möglicher Arbeitskräftemangel zum Risiko gehören, ist nichts Neues. Aus der Geschichte lässt sich ableiten, dass Goldminenaktien meist erst dann im Wert steigen, wenn höhere Goldpreise nachhaltig sind. Bleiben die Goldpreise hoch oder steigen sogar noch weiter, wovon viele überzeugt sind, dann sollte der Bergbaubereich attraktiver werden und mehr Anleger anziehen. Denn letztendlich sind es die Minenunternehmen, die das Gold aus dem Boden holen.

Der Durchschnittsanleger sollte sich ein Beispiel an den Zentralbanken nehmen. Von diesen planen rund 30 Prozent, so das World Gold Council, ihre Goldreserven in den kommenden zwölf Monaten zu vergrößern. Die Gründe in Gold zu investieren sind vom kleinen Anleger bis zu den größten Finanzinstituten die gleichen: Geopolitische Querelen, Schutz vor Währungsabwertung, Absicherung gegen die gewaltige Verschuldung vieler Länder und den daraus resultierenden Gefahren, Speicherung von Werten. Laut einer Umfrage in den USA erachten knapp ein Viertel Gold für die beste langfristige Anlage, nur Immobilien erfahren mehr Zuspruch. Zu den hochwertigen Bergbauaktien gehören beispielsweise U.S. GoldMining oder Fury Gold Mines.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – verfügt in seinem Whistler-Projekt in Alaska über große Gold- und Kupferressourcen.

Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – besitzt aussichtsreiche Projekte in Quebec und Nunavut. Mit der Übernahme von Quebec Precious Metals besitzt Fury Gold Mines nun ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -) und U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kinderritterfest auf Burg Satzvey am 31. Mai und 1. Juni 2025