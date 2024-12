Gold als Schlüssel zur echten Diversifizierung

Jetzt gegen Jahresende scheint der Goldpreis nochmal Stärke zu zeigen. Gold und Silbermünzen sind ein Zahlungsmittel.

Die geopolitische Lage ist weltweit nicht einfacher geworden. Chinas Zentralbank hat wieder nach einer Pause Gold gekauft. Die nächste Leitzinssenkung der Fed ist bereits eingepreist. Ein kurzer Preisrücksetzer war vermutlich einem stärkeren US-Dollar, Gewinnmitnahmen und höheren Anleiherenditen geschuldet. Gold wird aber immer als Vermögensschutz werterhaltend wirken und als sicherer Hafen Anleger anziehen. Goldpreisprognosen bis 2030 variieren stark und bis zu 7.000 US-Dollar je Feinunze werden genannt. So gehen zum Beispiel die Experten von Incrementum für 2030 von einem Goldpreis von rund 4.800 US-Dollar je Unze aus. Dies Schätzung basiert auf fundamentalen Faktoren, der Zins- und der Inflationsentwicklung.

Dass Gold das wahre Geld ist, das im Gegensatz zu Papiergeld nicht unter Wertverlust leidet, erkennen auch immer mehr amerikanische Bundesstaaten. Sie erkennen Gold und auch Silber als gesetzliches Zahlungsmittel an, so jetzt wieder in Utah geschehen. Auch in Oklahoma kann mit Gold und Silber gezahlt werden, Schulden können damit beglichen werden. Einigen sich zwei Parteien darauf, in Gold- oder Silbermünzen zu zahlen, dann dürfen die Gerichte von Utah oder Oklahoma davon nicht abweichen. Diese sogenannten Gold-Clause-Verträge sind nützlich, denn sie bieten Schutz für Währungsrisiken. Damit steht fest, dass Gold und Silber die bevorzugte Form von Geld, damit eine Währung sind. Um dem Kaufkraftrückgang der Papierwährungen zu entgehen, ist nicht nur physisches Gold eine gute Option, sondern auch ein Investment in die Bergbaugesellschaften, die das Gold im Boden besitzen.

So etwa Tudor Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tudor-gold-corp/ – mit seinem Treaty Creek Projekt im Goldenen Dreieck in British Columbia (Gold und Kupfer). In 2024 wuchsen die Ressourcen und hochgradige Entdeckungen wurden getätigt.

In Mexiko ist Vizsla Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/ – tätig. Dort liegt das aussichtsreiche Gold-Silber-Projekt Panuco, der Testabbau hat begonnen. Jährlich wird eine Produktion von mehr als 15 Millionen Unzen Silberäquivalent erwartet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zahl der Aufsichtsräte in Deutschland vor starkem Anstieg: Bis 2030 von 280.000 auf 400.000 erwartet XDS kündigt bedeutende Investition in das UCI-Team Astana an und ebnet den Weg für globale Expansion