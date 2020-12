Gold als strategischer Aktivposten

Gold kann ein Portfolio auf verschiedene Weise verbessern. Auch Werte von Goldunternehmen gehören in ein Portfolio.

Laut dem World Gold Council punktet Gold auf vielfältige Weise. Es dient als Investition, als Luxusgut, als Technologiebestandteil und als Reservevermögen. Gold bietet zudem viele Vorteile, es sorgt für Liquidität, ist ein knappes Gut und hat im Lauf der Geschichte nichts von seinem Wert eingebüßt.

Lukrative Investments sind in den letzten zehn Jahren nicht einfach zu vollbringen. Seit der globalen Finanzkrise und heute mit den Niedrigzinsen sind die Herausforderungen für Anleger gewachsen. Geopolitische Unsicherheiten und Handelsspannungen, so wie zwischen China und den USA, bestimmen das Geschehen. Sowohl institutionelle Investoren als auch der Normalbürger erkennen die wichtige Rolle des Goldes zunehmend. So ist der Pro-Kopf-Goldverbrauch in der Schweiz und in Deutschland einer der höchsten.

Zu den Goldkäufern gehören auch die Zentralbanken, allen voran im Jahr 2019 und auch 2020 die türkische Zentralbank. Nach den USA und Deutschland besitzen Italien, Frankreich und Russland das meiste Gold. Meist wird es unterirdisch gelagert. Insgesamt haben sich die Zentralbanken ein Fünftel etwa des bisher produzierten Goldes gesichert.

Als Gold dieses Jahr seinen Höchstpreis erreichte, haben einige der Zentralbanken Gold verkauft. Die russische Bank etwa ist dagegen seit vielen Jahren ein stabiler Goldkäufer. Die Türkei und auch Indien haben wohl als Grund für ihre Goldkäufe die Schwäche ihrer Währungen als Hintergrund. Beim aktuellen Wertverlust auch unserer Währung sollte ein Investment auch in Goldaktien überlegt werden. Hier käme beispielsweise OceanaGold in Frage.

Mit OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=pFJ3OgGjwJ0 – holt man sich einen mittelgroßen Goldproduzenten ins Depot. Die Gesellschaft wird mit seinen Goldprojekten in den USA und auf den Philippinen dieses Jahr rund konsolidierte 345.000 Unzen Gold aus dem Boden holen.

Auch Karora Resources – https://www.youtube.com/watch?v=pdyMgbsAR-E&t=257s – ist ein sehr interessantes Goldunternehmen und gehört ebenfalls bereits zu den Goldproduzenten. Die Goldminen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien sollen in 2020 geschätzte 90.000 bis 95.000 Unzen Gold abwerfen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -) und Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -).

