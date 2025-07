Gold aus Kolumbien – Quimbaya Gold zündet den Startschuss

Mit einer dicken Überraschung kann Quimbaya Gold zur Jahresmitte aufwarten. CEO Alexandre P. Boivin ist begeistert, denn mit von der Partie ist der Gran Columbia Gold-Gründer und Bergbaulegende Serafino Iacono. Nun kann es in Antioquia losgehen.

Antioquia – Goldbergbau in Kolumbien

Der Bergbau nimmt in Kolumbien eine zentrale Rolle ein – wirtschaftlich, gesellschaftlich und geopolitisch. Als tragende Säule der Volkswirtschaft zählt er direkt hinter Öl zu den wichtigsten Exportbranchen des Landes. Besonders in abgelegenen und strukturschwachen Regionen wie Antioquia, Chocó, La Guajira oder Cesar ist er oft die einzige stabile Einkommensquelle für die Bevölkerung. Geologisch ist Kolumbien ein Rohstoff-Schatz mit riesigem Potenzial, vor allem im Bereich Gold, Kupfer und Seltener Erden. Internationale Konzerne haben das längst erkannt und positionieren sich zunehmend in Kolumbien als strategisch bedeutendem Förderland, was sich in wachsenden Investitionen und neuen Großprojekten zeigt. Insbesondere Antioquia gilt als das pulsierende Zentrum der kolumbianischen Goldindustrie: Bis zu 60 Prozent des gesamten Goldaufkommens stammen aus dieser Region, allen voran aus traditionsreichen, hochgradigen Lagerstätten wie Segovia, Remedios und Buritica, wo heute die beiden größten Goldminen des Landes stehen.

Quimbaya Gold macht sich auf den Weg

Die aktuelle Finanzierung läuft blendend, sie konnte von den ursprünglich veröffentlichten 2 Mio. CAD auf ganze 4 Mio. CAD verdoppelt werden. Ein signifikantes Zeichen setzt auch der Gran Columbia Gold-Gründer Serafino Iacono mit einer Beteiligung von 500.000 CAD in dieser Kapitalrunde. Diese Überzeugung einer gut informierten, langfristig orientierten strategischen Investorengruppe mit beeindruckender Erfolgsbilanz in der Branche spricht Bände“, so der CEO Boivin in einem Kommentar.

Der Explorer Quimbaya Gold hat sich ganze 59.057 Hektar an Fläche gesichert, die sich auf die Projekte Tahami (17.087 HA), Maitamac (33.223 HA) und Berrio (8.746 HA) verteilen. Quimbaya betreibt vorwiegend Exploration und hat sich den Erwerb zusätzlicher Grundstücke in den produktiven Bergbaurevieren Kolumbiens auf den Plan geschrieben. Gute Bohrergebnisse aus der Region erregten zuletzt große Aufmerksamkeit. Im März konnte ein erster Dienstleistungsvertrag an den Explorations-Partner Independence Drilling für 1,2 Mio. CAD vergeben worden. Mit initialen 4.000 Bohrmetern soll das Projekt nun in Schwung gebracht werden.

In den Fußstapfen von Aris Mining

Das über 17.000 Hektar große Projekt Tahami bildet das Kernstück der Aktivitäten von Quimbaya Gold. Es befindet sich in einer Region mit ausgeprägter Bergbaugeschichte, in der zahlreiche kleine Minen, über 25 ehemalige Abbaustätten sowie bedeutende aktive Produzenten wie Aris tätig sind. Die nahegelegene Hauptmine von Aris weist nachgewiesene Reserven von mehr als 1,3 Mio. Unzen Gold mit einem bemerkenswert hohen Gehalt von 10,8 g/t auf; zusätzlich bestehen Measured & Indicated Ressourcen von weiteren 3,4 Millionen Unzen bei sogar 16,1 g/t. Damit gehört Segovia zu den höchstgradigsten Goldvorkommen weltweit, ein Umstand, der auch dem Gründer und Geschäftsführer Alexandre P. Boivin nicht entgangen ist. Das aktuelle 4.000-Meter-Bohrprogramm grenzt genau an das Aris-Grundstück. Experten hoffen nun, eine Aris 2 zu entdecken. Erste Untersuchungsergebnisse sind vielversprechend: Bei Gesteinsproben im Bereich Tahami North wurden bis zu 5,8 g/t Gold und über 100 g/t Silber festgestellt. Für ein noch junges Explorationsunternehmen sind dies beeindruckende erste Schritte in einem hochkarätigen Umfeld.

Hilfe kommt von Denarius Metals

Um die Entwicklung des Tahami-Gebiets schnell voranzutreiben, setzt Quimbaya Gold auf die langjährige Erfahrung von Denarius Metals, einem etablierten Akteur im kolumbianischen Bergbau. Gemeinsam verfolgen beide Unternehmen das Ziel, informelle Kleinbergbauaktivitäten im Projektgebiet durch ein 50:50-Joint-Venture in geregelte und legale Bahnen zu lenken. Dabei greifen die Partner auf bewährte Konzepte zurück, wie sie etwa im Segovia-Remedios-Distrikt erfolgreich umgesetzt wurden, einem der produktivsten Zentren für legalisierten Kleinbergbau in Kolumbien. Die Leitung von Denarius liegt in den Händen von Serafino Iacono, einem maßgeblichen Architekten der Transformation von Gran Colombia Gold zu Aris Mining, was zusätzliches Vertrauen in die Umsetzungskompetenz bringt. Die Kooperation bietet Quimbaya Zugang zu einer robusten operativen Infrastruktur und regional verankerter Expertise. Die tektonischen Gegebenheiten im Tahami-Projekt zeigen auffällige Parallelen zu den goldreichen Erzgangsystemen von Segovia – ein deutlicher Hinweis auf das hohe Entdeckungspotenzial.

Experten sind begeistert – Investoren sorgen für Liquidität

„Tahami South weist bereits in der Erkundungsphase alle wesentlichen Merkmale eines ertragreichen Goldsystems auf: Hohe Goldgehalte an der Oberfläche, gut entwickelte Quarz-Sulfid-Adern und eine klassische Reihe von Spurenelementen wie Arsen, Antimon, Blei und Zink – alles innerhalb eines strukturellen Korridors, der mit bekannten produktiven Trends in Antioquia übereinstimmt. Solche Indikatoren gingen vielen der bedeutendsten Entdeckungen Kolumbiens voraus“, fasste der Wirtschaftsgeologe Dr. Stewart Redwood die hohe Erwartungshaltung des Teams zusammen.

Nach der erfolgreichen 3-Millionen-CAD-Finanzierung zu 0,30 CAD verdoppelte sich der Aktienkurs im März kurzfristig auf bis zu 0,60 CAD. Eine weitere kürzlich abgeschlossene Kapitalrunde zu 0,35 CAD brachte Quimbaya zusätzliche 4 Mio. CAD ein, womit das Unternehmen für die nächsten Schritte nun gut gerüstet ist. Die Veröffentlichung erster Bohrergebnisse sollte unmittelbar neue Impulse setzen. Bestätigt sich das geologische Modell, könnte Tahami South zu einer der nächsten großen Goldentdeckungen Kolumbiens avancieren, mit entsprechendem Einfluss auf Marktinteresse und Bewertung. Der Kurs reagierte mit einem Kurssprung von 10 % auf 0,49 CAD auf das Closing der aktuellen Platzierung. Der Unternehmenswert steigt auf 28,3 Mio. CAD. Spannend!

Quimbaya Gold gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für Gold interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu Quimbaya Gold (verumo.de/aktien/quimbaya-gold-inc) Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail.

