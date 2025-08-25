Gold besitzt grundlegende Stärke

Noch bewegt sich der Goldpreis nahe seinen vor kurzem erreichten Höchstständen. Für mögliche Preisanstiege ist Gold bestens positioniert.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Namen von Gold Royalty Corp. und OR Royalties Inc., Unternehmen, mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 27.08.2025, 12:42, Europa/Berlin

Gemäß dem CME FedWatch-Tool preisen die Märkte eine 86prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed für September ein. Dies unterstützt den Goldpreis. Wendet sich nun die Fed mehr einer lockeren Geldpolitik zu, dann führen auch Zinssenkungen zur Senkung von Opportunitätskosten für das Halten von Gold. Ein immer auf den Goldpreis einwirkender Faktor ist die jeweilige Stärke oder Schwäche des US-Dollars, wobei ein starker Dollar dem Goldpreis nicht so zuträglich ist. Denn er verteuert für internationale Käufer das Gold. Dann sind da noch die Konjunkturdaten wie etwa Inflationsdaten, die in Sachen Goldpreisentwicklung im Blickpunkt stehen ebenso wie die Stimmung an den Finanzmärkten. Heute stehen wir vor wahrscheinlichen Zinssenkungen und möglicherweise kritischen Inflationsdaten. Daraus könnte nun ein deutliches Aufwärtspotenzial für den Preis des edlen Metalls entstehen.

Vieles wirkt auf den Goldpreis ein. Neben den Zinsentscheidungen der Fed sind die Käufe der Zentralbanken ein gewichtiges Kriterium. Die Situation zwischen Russland und der Ukraine ist noch nicht gelöst, noch ein Punkt aus dem geopolitischen Bereich. Und der US-Präsident drängt die Fed seit geraumer Zeit zu Leitzinssenkungen. Nachdem kürzlich ein Mitglied der Fed, Adriana Kugler, ihren Rücktritt verkündet hatte, kann der US-Präsident ein neues Mitglied vorstellen, das mehr zu seinem Ansinnen auf niedrigere Zinsen passt. Im Übrigen endet die Amtszeit von Fed-Chef Powell nächsten Mai. Dann könnten weitere Zinssenkungen kommen und günstig auf den Goldpreis einwirken. Legen Anleger Wert auf Diversifizierung, kommen Royalty-Unternehmen für Investments in Betracht.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/play/or-royalties-starker-anstieg-des-cashflows-im-zweiten-quartal-aktie-steigt-und-steigt/ – ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer, wobei Kanada, Australien und die USA im Blickpunkt der Beteiligungen und Lizenzgebühren stehen.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – konzentriert sich auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

