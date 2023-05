Gold – die Königin der Währungen

Der Goldpreis hält sich über 2.000 US-Dollar je Unze und er kann weiter steigen.

Im Jahr 2020 und auch 2022 begann der Goldausverkauf ab etwa 2.080 US-Dollar je Unze, aber diesmal zeigt die Königin der Währungen Stärke. Aus charttechnischer Sicht ist ein weiterer Preisanstieg wahrscheinlich und dies bevor eine Reaktion in die Gegenrichtung einsetzt. Die Entwicklung des US-Dollars läuft synchron. Ein weiterer Rückgang ist wahrscheinlich, bevor es zu einer Rally kommen könnte. So könnte die Unze Gold 2.200 bis 2.400 US-Dollar kosten, bevor der US-Dollar ansteigt. Mal angenommen, der US-Dollar würde steigen. Gold und der US-Dollar würden gemeinsam nach oben gehen, Bankenpleiten wären dann ziemlich sicher vorprogrammiert. Die Fed müsste dann die Banken retten, dies würde Gelddruck erfordern und Gold würde sich sehr stark verteuern.

Erlebten wir in den 1970er Jahren die durch das Öl bedingte Dollarisierung der Welt, so ist heute die Ent-dollarisierung das globale Thema. Von 2020 bis in die nächsten Jahrzehnte werden Gold, Bergbau, höhere Zinsen und Rohstoffe die Themen sein. Und anders als amerikanische Börseninvestoren, die Gold verkaufen, wenn die Aktien steigen, handeln die Chinesen. Höhere Kurse führen zu mehr Goldkäufen. Auch dies könnte den Goldpreis in die Höhe treiben. Zeit also für Investments in Goldunternehmen wie etwa Victoria Gold oder Tudor Gold.

Victoria Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/victoria-gold-corp/ – produziert erfolgreich Gold im Yukon in der Eagle-Goldmine. Diese und die Goldlagerstätte Olive gehören zur Dublin Gulch-Liegenschaft von Victoria Gold.

Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – kümmert sich in British Columbia um sein Treaty Creek Goldprojekt. In Kürze startet das Diamantbohrprogramm 2023 (mindestens 25.000 Meter).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

