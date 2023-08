Gold – ein realer Vermögenswert

Gold hat in den letzten Jahren mehrmals die 2000 US-Dollar-Marke erreicht.

Ein konstant höherer Goldpreis würde die Goldfans natürlich am meisten erfreuen. Derzeit stehen die Edelmetallpreise jedoch unter Druck. Dies gilt nicht nur für Gold, sondern auch für Silber oder Palladium. Beim Palladium spielt die Angst mit, dass Chinas Boom vorbei ist. Denn China ist der wichtigste Palladiumnachfrager. Aktuell sucht China ein Gleichgewicht zwischen der Eindämmung einer weiteren Yuan-Abwertung und der Unterstützung der Wirtschaft. Besonders beim Gold bedeuten steigende Realzinsen Gegenwind. Eine weitere Zinserhöhung durch die Fed sieht der Markt zu etwa 40 Prozent noch kommen. Mehrheitlich wird davon ausgegangen, dass keine Leitzinsanhebungen mehr stattfinden. Dies ist genau der Punkt, wo der Goldpreis wieder nach oben tendieren sollte, und dies sollte noch während des laufenden Jahres passieren.

Ein weiterer Faktor ist die sich verstärkende Hoffnung, dass die US-Wirtschaft an einer schweren Rezession vorbeischrammt. Also eine weitere Belastung für den Goldpreis. Doch mittel- bis langfristig überwiegt der Optimismus für einen höheren Goldpreis. Und zwar nicht nur wegen dem erwarteten weiteren Vorgehen der Fed, sondern auch weil der US-Dollar sich wohl in einem Abwärtstrend befindet. Dass neue Rekordhochs kommen, davon gehen viele Analysten aus. Nur wann das der Fall sein wird, ist schwierig vorauszusagen. Die ANZ (Australia and New Zealand Banking Group Limited) beispielsweise sieht bis Ende des ersten Quartals 2024 mit einem Goldpreis von rund 2.100 US-Dollar neue Höchststände voraus. Zu den empfehlenswerten Goldinvestments zählen Werte wie Osisko Development oder Skeena Resources.

Osisko Development – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/– agiert in Mexiko, USA und Kanada (Goldprojekt Cariboo in British Columbia, Tintic-Projekt in Utah, Goldprojekt San Antonio in Mexiko). Im zweiten Quartal konnten 3.830 Unzen Gold verkauft werden.

Skeena Resources – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/ – arbeitet an der Wiederbelebung zweier aussichtsreichen Goldprojekte im Goldenen Dreieck in British Columbia.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

DesignLiving365: Revolutionäre Duschwände mit 10-jähriger Garantie