Gold fasziniert immer

Auf die Amtseinführung des neuen Präsidenten hat der Goldpreis positiv reagiert. Mögliche Handelskriege machen Gold attraktiv.

Wann es Zölle, wie von Donald Trump angekündigt, geben wird ist noch ungewiss. Die Sicherheit, die Gold bietet, war nun stark nachgefragt. Gold hat schon immer fasziniert, nicht nur Anleger aufgrund seiner Werterhaltungsfunktion, sondern Gold glänzt auch an vielen Orten. So gibt es nun in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Goldbarren mit dem Rekordgewicht von 300,12 Kilogramm, der Wert beläuft sich auf mehr als 25 Millionen Euro. Einen anderen Rekord stellte der Goldene Buddha des Tempels Wat Traimit in Bangkok auf, und zwar schon vor Jahrhunderten. Er wiegt satte 5,5 Tonnen, ist fast drei Meter hoch und er ist der einzige Buddha aus massivem Gold. Ein anderes goldenes und bedeutendes Bauwerk liegt nahe Kyoto, Japan. Im Jahr 1394 wurde dort der Pavillon errichtet, er ist außen und innen vergoldet.

Inder lieben aus Tradition besonders Gold als Anlagevehikel und auch goldene Tempel, so etwa den Goldenen Tempel in der nördlichen Stadt Amritsar in der indischen Region Punjab. Er ist auch als Sri Harmandir Sahib bekannt und ist der heiligste Gurdwara, die heiligste Kultstätte für alle Sikhs. Er besteht aus Marmor und Kupfer und ist mit Gold überzogen. Auch exklusive Hotels setzen auf Gold, so das Hotel Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake in Vietnam. Es ist das erste vergoldete Hotel der Welt. Vergoldete Fliesen bedecken die Außenfassade, die Innenseiten sind golden, ebenso wie der Infinity-Pool.

Museumsgänger können die größte Sammlung von Goldobjekten, rund 55.000 Stück, im „The Museum of Gold“ in Bogotá, Kolumbien bestaunen. In der Welt des Goldes für Anleger existieren neben physischem Gold auch beachtenswerte Goldunternehmen wie zum Beispiel Miata Metals oder Tudor Gold, beide bestens aufgestellt.

Miata Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-corp/ – kümmert sich um das Goldprojekt Sela Creek in Suriname und um die Cabin Lake-Liegenschaft in British Columbia.

Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – verfügt über das Treaty Creek Projekt im Goldenen Dreieck in British Columbia (Gold und Kupfer). In 2024 wuchsen die Ressourcen und hochgradige Entdeckungen wurden getätigt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nexe Innovations veröffentlicht Brief an Investoren GenoHotel Forsbach erhält erneut kununu Top Company-Siegel 2025