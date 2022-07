Gold günstig wie seit vielen Monaten nicht mehr

Gold ist so günstig wie seit letztem September nicht mehr, obwohl vieles für höhere Preise spricht.

Zinserhöhungen von Notenbanken führen meist zu einer Schwächephase der Wirtschaft. Blickt man auf frühere Zinserhöhungszyklen, so endeten 17 von 20 mit einer Rezession. Die Zeiten sind angesichts der bekannten geopolitischen Krisen und Unsicherheiten alles andere als einfach. Dennoch geht der Preis des Edelmetalls nach unten. Da fragt sich sicher manch einer, wo bleibt die Funktion des Goldes als sicherer Hafen. Andererseits ist dies gerade nicht die erste Krisensituation, wo Gold im Preis fällt. Dennoch sollte die Inflation dem Goldpreis Auftrieb verleihen. Aber es gab auch Zeiten vor einigen Jahrzehnten in den USA. Die Inflation war so hoch, dass der Leitzins auf 20 Prozent angehoben wurde. Es folgte eine Rezession, die Inflation war jedoch vorbei. Und der Goldpreis stieg enorm an.

Die Stunde des Goldes muss kommen, bis dahin sollten Anleger günstige Preise für einen Einstieg nutzen. Jede Zeitspanne mit Krisen und Unwägbarkeiten ist anders, die Umstände sind verschieden. Dem Gold, das nun mal für Werterhalt steht, sollte also aktuell nicht der Rücken gekehrt werden. Im Gegenteil, wer bei günstigen Preisen einsteigt, wird sich später über lukrative Gewinne freuen können. Dazu passt eine der Börsenweisheiten von André Kostolany, der sagte „wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen“. Mit einem starken Hebel punkten Goldminenaktien und ihre Kurse haben in der Vergangenheit meist eine deutlich stärkere Performance hingelegt als das Gold selbst. Im Goldbereich von Interesse sind Vizsla Silver oder Trillium Gold Mines.

Trillium Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=j5P87qrZYO8 – ist im Red Lake Mining District in Ontario mit der Exploration und Erschließung von Projekten beschäftigt. Daneben bestehen Beteiligungen an Liegenschaften in Larder Lake, Ontario.

Vizsla Silver – https://www.youtube.com/watch?v=j5P87qrZYO8 – besitzt in Mexiko das hochgradige Silber-Gold-Projekt Panuco. Die Bohrergebnisse sind immer wieder vielversprechend.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Trillium Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

