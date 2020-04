Gold hilft – nicht nur in Covid-19-Tests

Gold ist seit Jahrtausenden im Visier der Anleger. Goldpartikel werden auch in Covid-19-Tests verwendet.

Winzige kugelförmige Goldteilchen werden seit über 40 Jahren als Indikatoren in Lateral Flow Assays verwendet. Diese Methode kommt aus der Biochemie und dient dem Nachweis von Stoffen. Ursprünglich wurde die Methode verwendet, um Antikörper an das zu untersuchende Material zu binden. Heute dient Gold dazu das Vorhandensein von Biomarkern anhand der körpereigenen Immunantwort auf Covid-19 zu identifizieren, anstatt nach dem Virus zu suchen. Tests, die so auf Gold basieren, werden in großem Umfang in Südkorea und China eingesetzt. Und zunehmend auch in Europa.

Bei der Anlegergemeinde wird Gold oft noch unterschätzt. Goldmünzen und Goldbarren sind aktuell aufgrund Lieferschwierigkeiten knapp geworden. Der Andrang nach Gold ist heute sogar größer als zu Zeiten der Finanzkrise 2008/2009. Der Goldpreis scheint auch nicht mehr an den US-Dollar gekoppelt zu sein. Die Angst vor Finanz- und Schuldenkrisen in Corona-Zeiten zieht immer mehr Anleger in Richtung Gold. Indem sich der Goldpreis zunehmend auf eigenen Wegen bewegt, zeigt wieder einmal, dass der sichere Hafen Gold funktioniert.

Die weltweiten Schulden steigen, die Corona-Krise hinterlässt ihre Spuren, sodass viele Experten einen weiteren Preisanstieg beim Gold erwarten. Dabei gehören Goldaktien in jedes gut gemischte Portfolio. Zu den gut aufgestellten Gesellschaften gehören sicherlich Skeena Resources oder Vizsla Resources.

Skeena Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-bluestone-resources-isoenergy-und-skeena-resources/ – ist im Goldenen Dreieck in British Columbia aktiv. Die Minen Eskay Creek und Snip sind die Hauptprojekte, an deren Erschließung gearbeitet wird. Beide produzierten bereits früher. Eskay Creek produzierte von 1994 bis 2008 rund 3,3 Millionen Unzen Gold und 160 Millionen Unzen Silber.

Vizsla Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/vizsla-resources-optioniert-panuco-silber-goldminen-in-mexiko/ – kümmert sich in Mexiko um die Panuco Gold-Silber-Liegenschaft, welche sich auf historischem Gebiet befindet. Auch die vorübergehende Aussetzung der Exploration aufgrund mexikanischer Auflagen wegen der Corona-Krise ändert nichts an den großen Chancen dieser Liegenschaft.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -) und Vizsla Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-resources-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015150268438

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015150268438

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Online Schulung Fit & Proper im Controlling