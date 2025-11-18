  • Gold Hunter Resources: Voll finanziertes 10.000-Meter-Bohrprogramm in Neufundland nimmt Fahrt auf

    Gold Hunter Resources streckt Optionszahlungen, sichert die Finanzierung und bereitet das erste 10.000-Meter-Bohrprogramm auf dem Great Northern-Goldprojekt in Neufundland vor.

    BildGold Hunter Resources (WKN A2QPAL / CSE HUNT) bringt sein Great Northern-Goldprojekt in Stellung für die nächste wichtige Phase: mehr finanzieller Spielraum, ein vollständig finanziertes erstes Bohrprogramm und klare Explorationsziele auf einem Projekt mit Distriktpotenzial.

    Besonders spannend ist, dass das Unternehmen nicht nur die Thor-Lagerstätte erweitern will, sondern auch regionale Ziele entlang der Doucers Valley-Verwerfung sowie das historische Zielgebiet Rattling Brook in den Fokus rückt. Damit könnte Great Northern deutlich mehr sein als nur ein einzelnes Goldziel.

    Warum ist die neue Vereinbarung mit Magna Terra so wichtig? Welche Rolle spielt das 10.000-Meter-Bohrprogramm? Und welches Potenzial steckt in Thor, Viking und Rattling Brook?

    Wer wissen will, warum Gold Hunter Resources jetzt eine neue Grundlage für Wachstum schafft, sollte den ganzen Artikel lesen:

    Gold Hunter Resources: Voll finanziertes 10.000-Meter-Bohrprogramm in Neufundland nimmt Fahrt auf

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