Gold im Höhenflug

Die Marke von 1.800 US-Dollar hat der Goldpreis geschafft. Damit hat das edle Metall ein 9-Jahreshoch erreicht.

Wenn Korrekturen auftreten, so werden sie von den Goldexperten nur als kurzfristige Rücksetzer betrachtet. Die neuen Corona-Fälle in den USA erreichen ebenfalls neue Höchststände, was zu Sorgen führt – und vermutlich zu neuen Schuldenständen, denn weitere Stimulierungsmaßnahmen rücken in den Fokus. Auch hat ein schwächerer US-Dollar den Goldpreis unterstützt.

Die finanziellen Unsicherheiten nehmen also zu und Gold ist für viele das Mittel zur Absicherung. Bei einem Investment in Goldgesellschaften gilt es alles sorgfältig zu prüfen, das richtige Unternehmen auszuwählen und dann abzuwarten. Denn es geht hier um längerfristige Investments. Vielleicht dauert es nicht mehr lange und der Goldpreis durchbricht die 2000-US-Dollar-Grenze. Dann steigen auch die Goldunternehmen im Wert. Vor nicht allzu langer Zeit, im Mai letzten Jahres konnte Gold preislich über 1.300 US-Dollar je Feinunze springen.

Da ein Preisrücksetzer vielleicht die letzte Möglichkeit für längere Zeit ist günstig einzusteigen, sollte man diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen – und sich Vizsla Resources oder Fiore Gold einmal näher ansehen.

Vizsla Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-vizsla-resources-oceanagold-goldmining-und-endeavour-silver/ – befindet sich in der Sierra Madre in Mexiko mit seinem Panuco Gold-Silber-Projekt in einer hervorragenden Gegend. Das beweisen auch die neuesten Bohrergebnisse, die bis zu 199 Gramm Gold und bis zu 2.240 Gramm Silber pro Tonne Gestein hervorbrachten.

Fiore Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-millennial-lithium-vizsla-resources-canada-nickel-und-goldmining/ -, schuldenfrei und mit einem starken Cash-Bestand versehen, verzeichnet für das dritte Geschäftsquartal erneut einen Produktionsrekord. Dies dank seiner Pan-Goldmine in Nevada. Gleichzeitig wird in die weitere Exploration von Pan und Gold Rock investiert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-resources-corp/ -) und Fiore Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fiore-gold-ltd/ -).

