Gold – in guten und in schlechten Zeiten

In unsicheren Zeiten wird Gold als sicherer Hafen angesteuert. In guten Zeiten punktet es auch mit seiner Performance.

Seit 1971, also seit es den Goldstandard nicht mehr gibt, so das World Gold Council, hat das Edelmetall in US-Dollar auf Jahresbasis Renditen von acht Prozent erzielt. Damit hat sich Gold besser geschlagen als viele andere Anlageklassen. Dies sei der langfristig erwarteten Rendite (das World Gold Council nennt es „GLTER“) geschuldet. Denn angetrieben wird der Goldpreis vor allem von einer wirtschaftlichen Komponente, ausgeglichen durch eine finanzielle Komponente. Das GLTER-Modell geht davon aus, dass die langfristige Rendite beim Gold dem globalen Bruttoinlandsprodukt nahekommt. Damit ist sie höher als die Inflation. Und so glänzt das edle Metall mit einer positiven Wirkung auf eine langfristige Portfoliorendite.

Gold dient der Absicherung und es besitzt Attraktivität als Anlage- und auch als Konsumgut im Schmuck- und Technologiebereich. Wirtschaftliche und politische Unwägbarkeiten werden weiter existieren und nicht plötzlich verschwinden. Anleger erkennen Gold zusehends als strategische langfristige Investition, das zudem mit Liquidität punkten kann. Dass Gold tatsächlich als Absicherung gegen Inflation funktioniert, zeigt die Geschichte. Seit 1971 übertraf Gold die weltweiten und auch den US-amerikanischen Verbraucherpreisindex. Denn lag die Inflation zwischen zwei und fünf Prozent, ging es mit dem Goldpreis durchschnittlich um rund acht Prozent nach oben. Ist die Inflation noch höher gestiegen, hat sich auch der Goldpreis deutlich nach oben bewegt. Jedenfalls hat Gold seit 1971 meist alle wichtigen Währungen und Rohstoffe deutlich übertroffen. Heute sind Gold und die Werte von Goldunternehmen eine gute Investition. Da gäbe es beispielsweise Osisko Development oder U.S. GoldMining.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– konzentriert sich auf das Goldprojekt Cariboo in Kanada, das Goldprojekt San Antonio in Mexiko und das Tintic-Projekt in den USA. Die Gesellschaft möchte sich zu einem mittleren Goldproduzenten entwickeln.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – besitzt in Alaska das aussichtsreiche Whistler-Goldprojekt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -) und Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

