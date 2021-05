Gold ist ein Muss für Investoren

Die ultra-expensive Geldpolitik vieler Zentralbanken setzt sich fort. Währungen verlieren an Wert und Gold gewinnt.

Letztes Jahr haben sich die Zentralbanken mit Goldkäufen zurückgehalten. Doch die Zeiten ändern sich, indem die Pandemie mehr und mehr unter Kontrolle kommt. So soll nicht nur die Goldnachfrage in China, dem wichtigsten Goldnachfrager wieder auf das Niveau vor der Covid-19-Krise zurückfinden, auch die Zentralbanken werden wieder mehr Gold kaufen. Im ersten Quartal 2021 gingen bereits 96 Tonnen Gold auf das Konto der Zentralbanken. Rund zwei Drittel davon gingen nach Ungarn. Das World Gold Council prognostiziert für 2021 eine ähnliche Gesamtnachfrage der Zentralbanken wie im vergangenen Jahr. In 2020 kauften sie insgesamt 272,9 Tonnen Gold. Das letzte Jahr war teilweise geprägt von Liquiditätsgedanken, daher von Goldverkäufen. Dennoch haben zehn Zentralbanken im Jahr 2020 eine Tonne Gold oder mehr eingekauft.

Die Zentralbanken, die das meiste Gold besitzen, sind auch in den letzten Jahren die gleichen geblieben. Auf Platz eins befinden sich die USA mit mehr als 8.100 Tonnen Gold. Deutschland nimmt mit gut 3.360 Tonnen Gold den zweiten Platz ein. Der dritte Platz, wenn auch kein Land, gehört dem Internationalen Währungsfonds mit mehr als 2.800 Tonnen Gold. Bei den Ländern gehört nach Deutschland Italien und Frankreich zu den größten Goldbesitzern unter den Zentralbanken.

Gold ist aber nicht nur für die Zentralbanken wichtig, um sich abzusichern, sondern auch für den einzelnen Investor, der nach Sicherheit für sein Vermögen sucht.

In ein breit aufgestelltes Investmentportfolio gehören aus Renditegründen auch Aktien von soliden Goldunternehmen, obwohl diese sicher spekulativer sind als physisches Gold. Interessant wären beispielsweise Victoria Gold oder Revival Gold. Die Produktion in der Eagle Goldmine im Yukon von Victoria Gold – https://www.youtube.com/watch?v=SnDfCmACDA4 – wird im Jahr 2021 etwa 180.000 bis 200.000 Unzen Gold produzieren, das bei erfreulich niedrigen Abbaukosten.

Revival Gold – https://www.youtube.com/watch?v=7ycZsRd97-0&t=2s – möchte seiner Beartrack-Arnett-Liegenschaft in Idaho, die früher enorm viel Gold produzierte, noch Gold entlocken. Denn mehrere Millionen Unzen sollen hier noch schlummern.

