Gold ist ein zentrales Thema

Die Entwicklung des Goldpreises in den letzten Jahrzehnten zeigt auf, wie attraktiv Gold heute ist.

1980 lag der Goldpreis erstmals bei mehr als 400 US-Dollar je Unze. 2009 übersprang er die 1.000-US-Dollar-Grenze. Ab da ging es deutlich nach oben. Die große Finanzkrise 2008/2009 hat große Preisänderungen gebracht. Die US-Geld- und Fiskalpolitik wurde immer aggressiver. 2010 ging es Richtung 2.000 US-Dollar je Unze Gold. Später kamen die Pandemie und der Russland-Ukraine-Krieg. Unsicherheiten und Inflationsängste trieben in den letzten Jahren den Preis des Edelmetalls an. Und noch ist die Inflation eher hartnäckig. Heute verliert der US-Dollar als Reservewährung immer mehr an Glaubwürdigkeit. Zentralbanken stocken ihre Goldreserven auf und der US-Schuldenberg wird immer größer. Auch die neueste „In Gold We Trust“-Studie sieht eine langfristige Bewegung weg vom Fiat-Vertrauen hin zu hartem Gold.

Gold ist zum zentralen Thema geworden. So konnte der Goldpreis seit Anfang 2024 65 Rekordschlusskurse für sich verbuchen. Und wenn die „In Gold We Trust“-Studie Recht behält, dann befindet sich die Goldpreisrallye erst in der Mitte des Zyklus. Für Ende 2030 soll die Unze Gold 4.800 US-Dollar kosten, wobei ein deutlich höherer Preis auch möglich sei. Noch gibt es viele westliche Investoren, die sich noch nicht an der Goldpreisrallye beteiligt haben, in diesem Bereich ist also noch Luft nach oben.

Die Notenbanken kaufen nach wie vor sehr fleißig ein. Gold ist der älteste sichere Hafen und er profitiert weiter von den geldpolitischen Gegebenheiten und Krisen. Bei den hohen Gold- und auch Silberpreisen sollten die Bergbauunternehmen überdurchschnittlich abschneiden und Anleger anziehen. Qualitativ hochwertig sind beispielsweise Miata Metals oder MAG Silver.

In Suriname, Südamerika, konzentriert sich Miata Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-corp/ – auf zwei aussichtsreiche Goldprojekte (Sela Creek, Nassau), welche sich im Grünsteingürtel befinden.

Zu den erfolgreichen Silberproduzenten gehört MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-corp/ – mit seiner Beteiligung an der Juanicipio Silbermine in Mexiko. 2025 lieferte sie bisher hohe Silbergehalte und eine Rekordausbeute. Aktuell läuft die Übernahme von MAG Silver durch Pan American Silver.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

IsoEnergy kündigt den Start eines At-The-Market Equity Programms an ADAC Radservice-Stationen in NRW: Kostenfreie Hilfe für Radfahrerinnen und Radfahrer