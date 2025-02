Gold ist kostbar

Gold übertrifft Währungen, ist unvergänglich und bewahrt das Vermögen.

Die Goldminenproduktion nimmt nur langsam zu, aber Anleger und Zentralbanken interessieren sich zusehends für das Edelmetall. Dass Gold unvergänglich ist, zeigen immer wieder Goldfunde. Einmal ist es ein 1.800 Jahre alter Goldring, der in der Bretagne gefunden wurde, dann wieder sind es mittelalterliche Münzen, die nach mehr als 1000 Jahren wieder ans Licht kommen, manchmal Gold, manchmal Silber. In England fand man vor kurzem fast 1400 Münzen, vergraben etwa 55 nach Christus, als Kaiser Nero regierte.

Die Wertaufbewahrungsfunktion des Goldes lässt sich auch auf amüsante Weise zum Beispiel an der Gold-Skiticket-Ratio von incrementum ablesen. Die Tickets für den Wintersport sind nämlich wieder einmal deutlich teurer geworden. Im Index befinden sich 11 Skigebiete in Österreich. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Preise um sechs Prozent, nach einem Anstieg von 10,2 und 8,1 Prozent in den beiden letzten Wintersaisonen. Das ist somit um Einiges mehr als die normale Inflationsrate von 2,4 Prozent. Die Skiticket-Inflationsrate liegt durchschnittlich langjährig bei 3,5 Prozent.

Doch beim Blick auf die Kaufkraft einer Unze Gold ist diese verglichen mit den Ski-Tageskarten deutlich höher. Schließlich stieg der Goldpreis im vergangenen Jahr um mehr als 35 Prozent an. Für eine Unze Gold können dieses Jahr 35,2 Tageskarten gekauft werden. In den Vorjahren gab es für die Unze Gold nur 27,6 Tageskarten. Da müssen sich Goldanleger nicht über die gestiegenen Preise ärgern, denn für sie ist das Skifahren billiger geworden. Und zwar so günstig wie seit fast 35 Jahren nicht mehr, wobei der Komfort auch gestiegen ist. Gold sorgt also für den Erhalt der Kaufkraft.

Anleger, die sich für Goldminengesellschaften interessieren, sollten sich einmal Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ – anschauen. Das Unternehmen entwickelt das Gold-Silber-Projekt Eskay Creek im Goldenen Dreieck in British Columbia.

Bereits zu den erfolgreichen Gold- und Silberproduzenten gehört Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ . Die Minen liegen in Argentinien, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mexiko und Peru. In 2024 wurden knapp 370.000 Unzen Gold und mehr als 3,7 Millionen Unzen Silber produziert.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

