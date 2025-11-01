Gold ist und bleibt eine sichere Geldanlage

Wie vermutet, geht es mit dem Goldpreis gerade wieder nach oben. Immer noch der sichere Hafen, sind jedoch wie zuletzt erlebt, auch Kurssprünge möglich.

Anzeige/Werbung – Erstveröffentlichung: 13.02.2026, 14:50 Uhr Zürich/Berlin

Da die Flucht in sichere Anlagen auch 2026 Anleger zum Gold drängt, sind höhere Goldpreise möglich. Renditen sinken, der geopolitische Druck scheint zu bleiben und so sollte der Preis des Edelmetalls auch weiterhin Rückenwind bekommen. Sollte es zu einer schwächelnden Goldnachfrage aus Technologiebereichen oder dem Schmucksektor kommen, dann ist da immer noch die starke Investmentnachfrage, etwa über Gold-ETFs, die stützend wirkt.

In 2025 haben Gold-ETFs mehr als 800 Tonnen Gold aufgesaugt, was sich stark preistreibend ausgewirkt hat. Von 2021 bis 2023 hatten die Gold-ETFs Mittelabflüsse zu verzeichnen. 2024 kam es zu einer Trendwende und ab 2025 boomten die Gold-ETFs. Im Vergleich zu 2024 machten die Zuflüsse 3,7 Milliarden US-Dollar aus, in 2025 waren es 88,6 Milliarden US-Dollar.

Steigende Goldpreise haben Anleger angelockt, nicht abgeschreckt. Ähnlich haben die Zentralbanken reagiert, die ihre Goldreserven in 2025 erhöht haben. Denn den Wunsch nach Diversifizierung und Stabilität haben nicht nur Investoren. So lagen die Goldkäufe der Zentralbanken deutlich über dem Durchschnitt, wenn auch die Rekordwerte der letzten drei Jahre nicht erreicht wurden. Setzen sich die allgemeinen Bedingungen fort, so sollte Gold zumindest seitwärts tendieren. Überraschungen kann es immer geben, für den Goldpreis gute und schlechte. Geht es mit den Zinsen weiter bergab und kommt ein Wirtschaftswachstum nicht so richtig in Schwung, sieht es gut aus für wieder höhere Goldpreise. Besonders, wenn es zu einem Wirtschaftsabschwung kommen sollte.

Southern Cross Gold Consolidated – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – besitzt in Australien das Sunday Creek-Projekt. Es enthält Gold sowie Antimon. Hervorragende Bohrergebnisse, beispielsweise 32,4 Gramm Gold je Tonne Gestein, erfreuen aktuell wieder einmal.

U.S. GoldMining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-inc/ – steht für Gold und Kupfer. Die Gesellschaft besitzt in Alaska das aussichtsreiche Whistler-Projekt (zu 100 Prozent), welches große Gold- und Kupferressourcen beherbergt. Das Potenzial auf neue Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten dort hat sich bei Bohrungen gezeigt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Southern Cross Gold Consolidated (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

