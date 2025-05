Gold lässt Korrektur hinter sich und die nächste Milliarden-Übernahme steht an

Der Goldpreis scheint seine Korrektur hinter sich gelassen zu haben. Nach dem heftigen, aber kurzen Einbruch hat sich das Edelmetall diese Woche mit Wucht zurückgemeldet und notiert schon wieder nahe der 3.400 Dollar-Marke. Unterdessen kündigt sich die nächste Milliarden-Übernahme an. Gold Fields will Gold Road Resources für umgerechnet etwa 2,4 Mrd. US-Dollar übernehmen. Das Management beider Unternehmen hat sich bereits geeinigt. Im Sektor warten noch allerlei weitere Chancen für Anleger. Gold Fields könnte bei einer wieder eine wichtige Rolle spielen.

Dollar-Stärke nur von kurzer Dauer

Zuletzt hatte ein wieder erstarkter Dollar für eine scharfe Korrektur beim Goldpreis gesorgt. Zudem scheinen die Sorgen vor zu großen Folgen der US-Zollpolitik deutlich zurückgegangen zu sein. So haben die US-Aktienmärkte zumindest die Verluste seitdem Liberation Day, als die nun zur Debatte stehenden Zölle in Washington verkündet wurden, wieder aufgeholt. Es scheint, als sei nichts gewesen. Mit Blick auf die internationalen Folgen für den Welthandel wiegt sich der Markt aber offensichtlich in falscher Sicherheit.

US-Zollpolitik schweißt Ostasien zusammen

So gibt es bisher keine Verhandlungen zwischen den USA und China. Zudem scheinen die asiatischen Länder zusammengerückt zu sein und haben im Rahmen der ASEAN entsprechende Maßnahmen ergriffen. Dort will man sich geschlossen gegen die US-Begehren wehren. Mit dabei sind auch die US-Verbündeten Japan und Südkorea. Es ist also noch lange nicht das letzte Wort in Sachen Zöllen gesprochen. Die realen Auswirkungen aber machen sich bereits bemerkbar: So rechnen die Häfen an der US-Westküste wie Los Angelos bei den Schiffen aus Ostasien inzwischen mit einem Einbruch von 60 Prozent. Das dürfte – wie US-Medien schreiben – viele Jobs kosten. Hinzu kommt die neueste Volte von Donald Trump: Diesmal sollen Zölle auf im Ausland produzierte Filme in Höhe von 100 Prozent erhoben werden. Dies trifft im Wesentlichen die Studios in Hollywood, die aus Kostengründen viele Streifen schon lange lieber in Kanada oder Europa drehen.

Unberechenbarkeit treibt Länder in Gold

Diese Unberechenbarkeit ist ein Treber für den Goldpreis, zumal der strukturelle Wandel im Devisenmarkt voranschreitet. Immer mehr Länder ziehen sich aus dem Dollar bzw. US-Anleihen zurück. Laut Goldman Sachs liegt der Anteil ausländischer Bond-Halter inzwischen unter 26 Prozent. Vor wenigen Monaten waren es deutlich mehr als 35 Prozent. Stattdessen werde nun in Gold als sichere Reserve investiert; mit dem praktischen Vorteil, dass beim Edelmetall nicht wie bei US-Anleihen Sanktionen von Washington zu befürchten sind.

Die Flucht aus dem Dollarraum hilft auch den Goldproduzenten, deren Gewinne fast durchweg seit dem vergangenen Jahr deutlich gestiegen sind. Top-Performer unter den ganz großen Firmen ist Agnico Eagle, deren Aktie sich binnen eines Jahres verdoppelt hat. Nicht unzufrieden dürften auch die Anteilseigner von Gold Fields sein. Die Papiere des südafrikanischen Goldproduzenten haben sich binnen drei Jahren in Euro gerechnet fast verdreifacht. Nun setzt Gold Fields seine Expansion fort und kauft die australische Gold Road Resources für umgerechnet 2,4 Mrd. US-Dollar. Das Management von Gold Road hat der reinen Cash-Offerte bereits zugestimmt. Ende März war ein etwa 10 Prozent niedrigeres Angebot noch abgelehnt worden. Mit der Übernahme sichert sich Gold Fields 100% an der Gruyere-Goldmine, was die Produktion des Konzerns unmittelbar erhöht.

Tesoro Gold: Das nächste Ziel von Gold Fields?

Gold Fields setzt damit seine Strategie fort, seine Aktivitäten außerhalb Südafrikas auszubauen. Neben Westafrika und Australien ist der Konzern auch in Südamerika tätig. In Norden Chiles betreibt man bereits eine Goldmine. Nur rund 200 Kilometer südlich hat sich Gold Fields zudem an Tesoro Gold (0,025 AUD; AU0000077208; ASX: TSO) mit 17,5 Prozent beteiligt. Das ebenfalls australische Unternehmen entwickelt das El Zorro-Projekt und verfügt dafür bereits über eine Ressource mit 1,5 Mio. Unzen Gold. Das Areal erstreckt sich über eine Fläche von 570 km2, das Explorationspotenzial ist bisher noch nicht ausgeschöpft und Tesoro Gold lieferte zuletzt immer wieder positive News über neu entdeckte Areale, die Vorkommen versprechen. Nun will Tesoro Gold einen wichtigen Schritt Richtung Machbarkeitsstudie machen. Das Unternehmen teilte mit, dass man Zusagen über 11 Mio. australische Dollar für eine Kapitalerhöhung von Investoren bekommen hat. Die Aktien sollen zu einem Preis von 2,4 Cent platziert werden. Zudem hat Tesoro Gold eine Umweltstudie angestoßen, um einen Pflichtauflage für den Bau einer Mine auf El Zorro zu erfüllen. Die Analysten von Morgans finden die Tesoro-Aktie attraktiv und raten in ihrer Studie Mitte März zu speculative buy mit einem Kursziel von 0,11 AUD. Aktueller Kurs: 0,025 AUD.

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

tesorogold.com.au/

