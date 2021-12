Gold Line ernennt Toby Pierce, Mitbegründer von Benchmark Metals, zum Chairman des Boards

Vancouver, BC, Kanada – 23. Dezember 2021 – Gold Line Resources Ltd. (TSX-V: GLDL; OTCQB: TLLZF) (Gold Line) (das Unternehmen oder Gold Line) gab heute die Ernennung von Toby Pierce, Mitbegründer von Benchmark Metals Inc. zum Chairman des Board of Directors, mit sofortiger Wirkung bekannt.

Toby Pierce wurde im November 2021 auf der Jahreshauptversammlung in das Board of Directors von Gold Line Resources berufen. Toby verfügt über umfassende Erfahrung in verschiedenen Aspekten der Ressourcenentwicklung und Kapitalmärkte, einschließlich Transaktionen und Bewertungen, und seine mehr als 25 Jahre Erfahrung in diesem Bereich machen ihn zum idealen Kandidaten für die Position des Chairman des Unternehmens. Toby hat einen MBA der Rotman School of Management und einen B.Sc. in Geowissenschaften der University of Victoria.

Herr Toby Pierce ist Chief Executive Officer und Director von TAG Oil sowie Mitbegründer von Benchmark Metals Inc., das das Multi-Millionen-Unzen Gold- und Silberprojekt von Lawyer in British Columbia erfolgreich vorangetrieben hat. Pierce hatte während seiner gesamten beruflichen Laufbahn beeindruckende Positionen inne, darunter Partner bei GMP Securities LP und GMP Securities Europe LLP, Director Oil & Gas Institutional Research bei Tristone Capital Ltd. und Partner bei Tristone Capital Global, Inc.

Vor seiner Tätigkeit in hochrangigen Führungspositionen in den Bereichen natürliche Ressourcen und Kapitalmärkte war Toby Geologe bei Hunter Dickinson, Inc. und davor bei Kennecott Exploration Co., wo er das technische Verständnis der Geologie und Geowissenschaften erwerben hat.

In den letzten sechzehn (16) Monaten war Toby an erfolgreichen Kapitalfinanzierungen beteiligt, die fast 100 Mio. CAD für die Förderung verschiedener börsennotierter Unternehmen, einschließlich Ressourcenerschließungsprojekte sowie aufstrebender Marktunternehmen, aufgebracht haben.

Im Jahr 2022 wird sich das Unternehmen vor allem darauf konzentrieren, das Risiko unseres Portfolios an äußerst aussichtsreichen Goldprojekten zu mindern und sie in Richtung Weltklasse-Projekte voranzutreiben, sagte Adam Cegielski, CEO von Gold Line. Tobys beeindruckender Hintergrund im Bereich Kapitalmärkte sowie seine umfangreiche Erfahrung in der Arbeit mit verschiedenen internationalen Ressourcenentwicklungsprojekten werden unserem bestehenden Team aus erfahrenen Fachleuten einen enormen Mehrwert bieten, so Cegielski.

Gold Line Resources verfügt über ein beeindruckendes Portfolio an Projekten in Schweden und Finnland. Die jüngste Übernahme der Projekte Oijarvi und Solvik von Agnico Eagle stellt eine einzigartige globale Chance dar, erstklassige Projekte im Distriktmaßstab in einem der günstigsten Bergbaugebiete der Welt voranzutreiben. Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2022 für die Aktionäre von Gold Line, so der Vorsitzende Toby Pierce.

Über Gold Line Resources Ltd.

Gold Line Resources konzentriert sich auf den Ausbau von Goldprojekten mit bedeutendem Explorationspotenzial in ergiebigen Goldproduktionsregionen in Schweden und Finnland. Gold Line ist in einem Gebiet tätig, das aufgrund großer Mineralvorkommen, stabiler politischer Lage, unkomplizierter Genehmigungsverfahren, günstiger Besteuerung und einer guten geopolitischen Situation als eine führende Jurisdiktion für Bergbau und aufstrebendes Explorationsgebiet gilt.

Gold Line hält derzeit ein weitreichendes Portfolio von fünf Goldprojekten in Schweden: ein Projekt liegt im Skelleftea-Gürtel im nördlichen Mittelschweden, und vier Projekte, einschließlich der Konzession Långtjärn, liegen im Gold Line-Mineralgürtel im nördlichen Mittelschweden. Die Projekte befinden sich in einem 200 km langen Proterozoikum-Grünstein-Sedimentgürtel mit zahlreichen Zonen von Goldvorkommen.

Für das Board of Directors von Gold Line Resources,

Adam Cegielski

CEO & Director

Nähere Informationen erhalten Sie über:

E-Mail: investor@goldlineresources.com

Telefon: 1-800-858-9710

FOLGEN SIE UNS HIER:

Website: www.goldlineresources.com/

Facebook: www.facebook.com/Gold-Line-Resources

Twitter: twitter.com/GLDL_Resources

Instagram: www.instagram.com/gold_line_resources/

LinkedIn: www.linkedin.com/company/gold-line-resources-ltd

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder Entwicklungen von Gold Line wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolge abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gold Line Resources Ltd.

Adam Cegielski

3123 – 595 Burrard Street

V7X1J1 Vancouver, BC

Kanada

email : adam@goldlineresources.com

Pressekontakt:

Gold Line Resources Ltd.

Adam Cegielski

3123 – 595 Burrard Street

V7X1J1 Vancouver, BC

email : adam@goldlineresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

EV Resources: Die Ergebnisse von Erkundungsproben in Shaw River liegen vor AREALCONTROL gewinnt Deutschen Telematik Preis 2022