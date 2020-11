Gold Lion meldet starke Ergebnisse der Gesteins- und Bodenprobenahmen; erweitert das Landpaket South Orogrande

Vancouver, British Columbia. 10. November 2020 – Gold Lion Resources Inc. (Gold Lion oder das Unternehmen) (CSE: GL) (OTC: GLIOF) (FWB: 2BC) gibt die Ergebnisse seines Boden- und Gesteinsprobenentnahmeprogramm im Jahr 2020 auf seinem Konzessionsgebiet South Orogrande (das Konzessionsgebiet) und auf den kürzlich erworbenen Konzessionsgebieten Doc, Majestic, Mammoth und Red Cloud (zusammen die Dixie-Konzessionsgebiete) in der Nähe von Dixie (Idaho, USA) bekannt. Das Unternehmen hat von EMX Royalty Corp. eine Option auf den Erwerb des Konzessionsgebiets South Orogrande erhalten und die Dixie-Konzessionsgebiete befinden sich zu 100 % im Besitz von Gold Lion (siehe Pressemitteilung vom 9. Juli 2020). Im Rahmen des Programms wurden insgesamt 76 Gesteinsstichproben (Abb. 1) und 1158 Bodenproben (Abb. 2) gesammelt. Die Dixie-Konzessionsgebiete umfassen zusammen acht (8) ehemals produzierende Goldminen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts betrieben wurden und nach bestem Wissen des Unternehmens seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erkundet wurden.

Die wichtigsten Punkte

– Ergebnisse der Gesteinsstichproben reichen bis zu 45,8 g/t Au, wobei 11 Gesteinsproben Gehalte von > 5 g/t Au lieferten (0,0 – 0,1 g/t: 33; 0,1 – 0,5 g/t: 18; 0,5 – 1,0 g/t: 6; 1,0 – 5,0 g/t: 11; 5,0 – 45,8 g/t: 11)*.

– Zusätzliche Landflächen wurden über dem neu entdeckten Erzgang CP abgesteckt, einem ca. 10 m mächtigen mineralisierten Quarzgang, der über 300 m an der Oberfläche ausstreicht und Gehalte von bis zu 11,8 g/t Au und 44,8 g/t Ag* liefert.

– Starke Goldanomalien im Boden auf den neu erworbenen Dixie-Konzessionsgebieten, einschließlich einer Anomalie von 600 x 200 m (bis zu 2.766 ppb Au) auf Mammoth, einer Anomalie von 600 x 400 m (bis zu 303 ppb Au) auf Red Cloud und einer Anomalie von 1000 m x 350 m (bis zu 489 ppb) auf Doc. Alle diese Anomalien bleiben in Streichrichtung offen.

– Die 5 Kilometer lange Goldanomalien im Boden in der X-Zone wurde um weitere 2,6 Kilometer nach Süden erweitert. Die Bodenanomalie erstreckt sich jetzt über eine Länge von > 7,5 Kilometern und bleibt in Richtung des neu entdeckten Erzgangs CP offen. Das aktuelle Raster der Bodenprobenahmen deckt neu abgesteckte Claims ab, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. Juni 2020 (die Claims vom 12. Juni) gemeldet wurden. Da die jüngste Bodenuntersuchung die Anomalie bis zur Grenze der Claims vom 12. Juni ausdehnt, wurden im Oktober erneut zusätzliche Claims erworben, die das Konzessionsgebiet weiter nach Süden ausdehnen und den neu entdeckten Erzgang CP abdecken.

– Eine neue ca. 700 m lange Goldanomalie im Boden (bis zu 287 ppb) über der historischen Mine Goldmaster, die sowohl nach Norden als auch nach Süden offenbleibt.

– Eine neue ca. 600 m lange Goldanomalien im Boden im nordöstlichen Teil des Konzessionsgebiets, die mit keiner bekannten historischen Mineralisierung in Zusammenhang steht.

Tabelle 1. Wichtigste Ergebnisse der Stichproben (>10g/t Au)*

Probe-Nr. Probentyp Zone/KonzessionsAu (g/t) Ag (g/t)

gebiet

DIXIE-CP-0Stichprobe,Doc 45,8 8,2

02

Lesestein

DIXIE-CP-0Stichprobe,Doc 29,9 19,9

05

Lesestein

DIXIE-CP-0Stichprobe,Doc 42,6 50,2

10

überlagerte

r

Ausbiss

DIXIE-CP-0Stichprobe,Entdeckung 11,8 44,8

15 Erzgang

Ausbiss

CP

SO-CP-011 Stichprobe,Goldmaster 10,0 11,0

Halde

DIXIE-CP-0Stichprobe,Burpee 22,0 7,1

14

Halde

DIXIE-CP-0Stichprobe,Burpee 16,7 3,4

12

Halde

*Hinweis: Der Leser wird darauf hingewiesen, dass Gesteinsstichproben von Natur aus selektiv sind und möglicherweise nicht den tatsächlichen Gehalt oder Typ der Mineralisierung auf dem gesamten Konzessionsgebiet repräsentieren.

Oliver Friesen, CEO der Gold Lion, erklärte: Wir sind sehr ermutigt durch die Ergebnisse der Phase-I-Probenahmen auf unseren Konzessionsgebieten South Orogrande und Dixie. Dies ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die Dixie-Konzessionsgebiete erkundet wurden, und bis dato waren unsere Ergebnisse sehr positiv. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen eine Bohrgenehmigung für das Konzessionsgebiet South Orogrande zu erhalten.

Karten für das Projekt finden Sie auf der Website des Unternehmens unter der folgenden URL: goldlionresources.com/projects/south-orogrande-property/south-orogrande-phase-i-results/

Verfahren der Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Alle Bodenproben wurden in der Laboreinrichtung von MS Analytical in Langley (BC, Kanada) aufbereitet und analysiert. Die Proben wurden getrocknet und auf -180 Mikrometer (80 Mesh) gesiebt. Nach der Aufbereitung wurden die Goldwerte an einer 30-Gramm-Teilprobe der aufbereiteten Probentrübe mittels Brandprobe mit abschließendem Atomabsorptionsverfahren (Code FAS-111) ermittelt; die Ergebnisse wurden in Teile pro Million (parts per million, kurz: ppm) angegeben, was Gramm pro Tonne (g/t) entspricht.

Alle Gesteinsproben wurden im Labor von MS Analytical in Langley (BC, Kanada) vorbereitet und analysiert. Die Probenvorbereitung erfolgte mittels Zerkleinerung der gesamten Probe bis 70 % des Materials kleiner als 2 mm (Siebmaschengröße) sind. Nach Abtrennung von 1 kg Probenmaterial erfolgt das Vermahlen der Teilmenge bis 85 % des Materials kleiner als 75 Mikron sind. Unter Verwendung einer 30-Gramm-Teilprobe wird der Goldgehalt mittels Brandprobe und anschließendem Atomabsorptionsverfahren (Code FAS-111) bestimmt, das die Ergebnisse in ppm angibt; dies entspricht Gramm pro Tonne (g/t). Der Silbererzgehalt wurde anhand der ICA-6Ag-Methode ermittelt.

Alle Analyseergebnisse werden mit den branchenüblichen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) verifiziert.

Qualifizierter Sachverständiger

Agnes Koffyberg, P.Geo., hat als qualifizierte Sachverständige gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Mitteilung überprüft und freigegeben.

Über Gold Lion Resources Inc.

Gold Lion Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich aktiv der Exploration in seinen Projekten mit Edelmetallfokus widmet. Es sind dies die Konzessionsgebiete South Orogrande, Erikson Ridge, Robber Gulch, Cuteye und Fairview, die sich entweder im US-Bundesstaat Idaho oder in der kanadischen Provinz British Columbia befinden. Nähere Informationen erhalten Sie unter goldlionresources.com/.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Oliver Friesen

CEO

T: +1 (778) 772-1751

Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen“, erwarten“, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für Gold Lion Resources tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

