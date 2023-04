Gold lockt nicht nur Anleger, sondern auch Diebe an

Laut der kanadischen Presse wurden Goldwaren im Wert von mehr als 20 Millionen Dollar am Toronto Pearson Flughafen gestohlen.

Ein Flugzeug hatte, woher es kam, wurde nicht mitgeteilt, einen Container mit dem wertvollen Inhalt gebracht. Der Container wurde zu einem Frachtraum verbracht, dann wurde er auf illegale Weise entfernt. Gold und andere Gegenstände von hohem Wert sind nun abgängig. Natürlich beriefen sich die Zuständigen am Flughafen darauf, dass dies ein besonderer Einzelfall sei und es sonst keine Bedenken bezüglich Reisen oder der öffentlichen Sicherheit gäbe. Spektakuläre Golddiebstähle gibt es immer wieder. Man denke nur an den legendären Diebstahl vor Jahren aus dem Bode-Museum. Manchmal werden auch alte Goldmünzen, so wie letztes Jahr geschehen im Manching im Kelten-Römer-Museum, gestohlen. Aber auch Münzprägeanstalten wie die Royal Canadian Mint sind nicht vor Diebstählen gefeit. So hatte sich von 2008 bis 2015 ein Mitarbeiter immer wieder illegal bedient.

Manchmal half auch der Zufall. So geschehen im Tresorraum vom Flughafen Heathrow 1983. Diebe wollten sich am Bargeld bedienen, doch lagen im Tresor noch ein paar Tonnen Gold. Die wurden selbstverständlich auch mitgenommen. Kaum etwas dürfte die Finanzgemeinde derzeit so beschäftigen wie der Goldpreis. Seit Januar 2023 ist ein Plus von zirka 12 Prozent zu verzeichnen. Das Edelmetall bewegt sich in Richtung eines neuen Allzeithochs und kein anderes Edelmetall kann da derzeit mithalten. Die Aussicht auf fallende Zinsen, die drohende Rezession und das schwindende Vertrauen in die Papierwährungen lassen Gold so attraktiv aussehen. Da sollten auch ein paar Werte von Goldunternehmen im Depot liegen, etwa von Fury Gold Mines oder Calibre Mining.

In Quebec und in Nunavut besitzt Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – aussichtsreiche Liegenschaften, die bereits sehr gute Bohrergebnisse brachten.

Calibre Mining – https://www.commodity-tv.com/play/calibre-mining-sitevisit-2023-in-nicaragua-at-the-limon-gold-mine/ – ist in Nord- und Südamerika tätig. 65.000 Unzen Gold konnte Calibre Mining im ersten Quartal 2023 produzieren, das war ein Rekord.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

