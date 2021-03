Gold mit großem Potenzial

Auch wenn der Goldpreis gerade eine Verschnaufpause einlegt, die wirtschaftlichen Unsicherheiten bleiben und sollten Gold preislich wieder nach oben treiben.

2021 hat mit der Hoffnung begonnen durch Impfungen die Corona-Krise bald in den Griff zu bekommen. Die Auswirkungen der Pandemie auf Gesundheit und Volkswirtschaft sind immens. Mutationen führen zu weiterer Unsicherheit. Wie auch im vergangenen Jahr dürfte Gold auch dieses Jahr als starke Absicherung Anleger anziehen. Mit einer in der Geschichte noch nie gesehenen fiskalischen und monetären Reaktion wird versucht einen Wirtschaftsschock abzuwenden.

Die Regierungen erhöhen weiter die Schulden, Staatsanleihen sind in der Rendite begrenzt, Leitzinsen werden wohl bis 2023 auf Eis liegen und der US-Dollar schwächt sich weiter ab. Dies alles stärkt die Anlegerstimmung in Sachen Gold. Gleichzeitig steigt die Inflation, dies spiegeln auch die gestiegenen Energiekosten wider. Für das zweite Quartal 2021 wird ein Anstieg der Inflation auf bis zu zwei Prozent erwartet. Ein Höhepunkt, so Experten, sollte dann bei 2,8 Prozent liegen.

Ob ein Zusammenhang zwischen Goldpreis und Inflation besteht – hohe Inflation, dann hoher Goldpreis – ist zumindest fraglich. Aber auf jeden Fall eignen sich Goldinvestments, um eine Absicherung gegen die negativen Auswirkungen einer Inflation (verringerte Kaufkraft des Papiergeldes) zu erwerben. Unter den Goldunternehmen gefällt etwa Skeena Resources oder Fiore Gold.

Skeena Resources – https://www.youtube.com/watch?v=CWBxDsuEofs – arbeitet in British Columbia im Goldenen Dreieck an der Wiederbelebung der Goldminen Snip und Eskay Creek. Letztere lieferte aktuell sehr gute Bohrergebnisse, nämlich bis zu gut 12 Gramm Gold je Tonne Gestein.

In Nevada produziert Fiore Gold – https://www.youtube.com/watch?v=QFmOJyVxYSw – auf seiner Pan-Liegenschaft bereits. Beim nahe gelegenen Gold Rock Goldprojekt wird die Machbarkeitsstudie vorangetrieben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -) und Fiore Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fiore-gold-ltd/ -).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

