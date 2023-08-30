Gold Royalty erwirbt produzierende Pedra Branca-Gold- und Kupfer-Lizenzen

Vancouver, British Columbia – 8. Dezember 2025 – Gold Royalty Corp. (Gold Royalty oder das Unternehmen) (NYSE American: GROY) (- www.commodity-tv.com/play/gold-royalty-ceo-on-record-revenue-in-q2-future-growth-and-strong-share-price-appreciation/ -) freut sich bekannt zu geben, dass man eine Vereinbarung zum Erwerb einer bestehenden Lizenz (die Lizenz) für die Mine Pedra Branca von BlackRock World Mining Trust plc (BlackRock) für 70 Millionen US-Dollar in bar (die Transaktion) geschlossen hat. Pedra Branca ist eine in Betrieb befindliche Kupfer- und Goldmine in Brasilien, die derzeit im Besitz einer Tochtergesellschaft der BHP Group Limited (BHP) ist und von dieser betrieben wird. Im August 2025 gab BHP den Verkauf der Mine Pedra Branca und anderer Vermögenswerte in der Region Carajás an CoreX Holding BV bekannt, der nach Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen werden soll. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.

David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte: Wir freuen uns, eine weitere bedeutende Ergänzung unseres Portfolios bekannt zu geben. Der Erwerb der Pedra Branca-Lizenz stellt eine sofortige und wesentliche Ergänzung unseres Cashflows dar. Nach Abschluss der Transaktion wird unser Portfolio an hochwertigen Vermögenswerten acht Cashflow-generierende Vermögenswerte und eine umfangreiche Pipeline von über 250 Lizenzen und Streaming-Beteiligungen umfassen.

Transaktionshighlights:

– Wesentlicher Beitrag zum Cashflow von Gold Royalty: Für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 beliefen sich die Lizenzen, die dem früheren Lizenzinhaber verbucht wurden, auf etwa 7,9 Millionen US-Dollar, was bei einem durchschnittlichen Goldpreis von 2.811 US-Dollar pro Unze etwa 2.800 Goldäquivalentunzen (GEOs)* entspricht. Es wird erwartet, dass die Lizenzen nach Abschluss der Übernahme einen erheblichen und bedeutenden Cashflow für Gold Royalty generieren werden, unter anderem aufgrund der aktuellen Goldpreisentwicklung.

– Verbessert die Hebelwirkung auf Gold und Kupfer: Die Lizenzbedingungen sehen eine Netto-Schmelzabgabe (Net Smelter Return, NSR) von 25 % auf Gold und 2 % auf Kupfer vor, das in Pedra Branca gefördert wird. Dies verbessert die ohnehin schon starke Goldpräsenz von Gold Royalty sowohl aus Sicht der Einnahmen als auch des Vermögenswerts weiter. Gold Royalty ist der Ansicht, dass die verstärkte Kupferpositionierung angesichts der derzeit starken langfristigen Fundamentaldaten für das Metall, die auf Nachfrageprognosen zur Unterstützung des bevorstehenden globalen Übergangs zu erneuerbaren Energien basieren, zum richtigen Zeitpunkt erfolgt.

– Attraktive Lizenzgebührenstruktur: Die Lizenzgebühr deckt die Lagerstätten Pedra Branca East und Pedra Branca West vollständig ab. Die Lizenzgebühr enthält keine Step-down-Optionen, sodass sie ein vollständiges Engagement in der längerfristigen Optionalität des Vermögenswerts bietet.

– Engagement in einem erstklassigen Vermögenswert: Die Untertage-Kupfer- und Goldmine Pedra Branca East nahm 2020 die Produktion auf und hatte eine Förderrate von ca. 800 ktpa, die von OZ Minerals betrieben wurde. BHP erwarb Pedra Branca im Rahmen der Übernahme von OZ Minerals im Jahr 2023 und hat die Lebensdauer der Mine weiter verlängert und einen Anstieg der Mineralressourcen und Erzreserven von Pedra Branca gemeldet, wie im Jahresbericht von BHP für das im Juni 2025 endende Geschäftsjahr angegeben.

– Weltklasse-Betreiber: Die Mine wurde von OZ Minerals gebaut und wird derzeit von BHP betrieben. Am 18. August 2025 gab BHP bekannt, dass eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der CoreX Holding BV zugestimmt hat, Pedra Branca zusammen mit den anderen Kupfervorkommen von BHP in Carajás in Brasilien zu erwerben.

– Erstklassige Gerichtsbarkeit: Pedra Branca befindet sich in der Region Carajás im brasilianischen Bundesstaat Pará, einer produktiven Bergbauregion, in der sich erstklassige Eisenerzvorkommen sowie Kupfer, Gold, Mangan, Kupfer, Zinn und Aluminium befinden.

* GEOs sind Nicht-IFRS-Kennzahlen und haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS. Weitere Informationen finden Sie unter Nicht-IFRS-Kennzahlen.

Die Transaktion und die Lizenz

Im Rahmen der Transaktion wird Gold Royalty die Lizenz im Austausch gegen 70 Millionen Dollar in bar erwerben, die bei Abschluss an Blackrock zu zahlen sind. Das Unternehmen verfügt über die erforderlichen Ressourcen und Verpflichtungen, um den Kaufpreis zu finanzieren. Der Abschluss der Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Gemäß der Vereinbarung erhält Gold Royalty nach Abschluss alle Zahlungen im Zusammenhang mit der Produktion aus der Lizenz für Zeiträume, die nach dem 31. Dezember 2025 enden.

Die Lizenz besteht aus einer NSR von 25 % auf Gold und einer NSR von 2 % auf Kupfer und andere Produkte, die aus der Mine Pedra Branca, bestehend aus den Gebieten Pedra Branca West und Pedra Branca East, sowie aus der ehemaligen Mine Antas North, die vollständig erschöpft ist, wie auf der Karte in Abbildung 1 unten dargestellt, gefördert werden.

Pedra Branca

Die Mine Pedra Branca befindet sich in Água Azul do Norte, etwa 160 km von Marabá und 900 km von Belém im brasilianischen Bundesstaat Pará entfernt. Die Mine wird über eine 5-MW-Übertragungsleitung mit Strom versorgt. Das Material wird von Pedra Branca transportiert und in der Anlage Antas North in der Gemeinde Curionópolis, Brasilien, verarbeitet. Die Anlage ist in Betrieb und lagert die Abraumhalden in einem nahe gelegenen, erschöpften Tagebau.

Die Mine besteht aus einer Eisenoxid-Kupfer-Gold-Lagerstätte. Hochgradige Zonen mit halbmassiver und brekziöser Mineralisierung, wobei Chalkopyrit als wichtigstes kupferhaltiges Mineral dominiert.

Pedra Branca wurde 2018 von OZ Minerals erworben, als OZ Minerals Avanco Resources einschließlich seiner Projekte in der Kupferregion Carajás und im Gurupi Greenstone Belt kaufte. OZ Minerals begann 2019 mit dem Bau der Mine, die 2022 ihre volle Produktionskapazität erreichte. Anschließend erwarb BHP im Jahr 2023 OZ Minerals.

In seinem Jahresbericht für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr gab BHP auf Basis der JORC-Standards geschätzte gemessene Mineralressourcen von 2,4 Mio. Tonnen mit einem Kupfergehalt von 1,68 % und einem Goldgehalt von 0,47 g/t sowie angezeigte Mineralressourcen von 12 Mio. Tonnen mit einem Kupfergehalt von 1,41 % und einem Goldgehalt von 0,40 g/t unter Verwendung eines Cutoff-Gehaltes von 78,73 $/t NSR bekannt. Außerdem wurden geschätzte nachgewiesene Mineralreserven in Pedra Branca von 1,3 Mio. Tonnen mit einem Kupfergehalt von 1,8 % und einem Goldgehalt von 0,48 g/t sowie wahrscheinliche Mineralreserven von 2,5 Mio. Tonnen mit einem Kupfergehalt von 1,85 % und einem Goldgehalt von 0,49 g/t bekannt, wobei Cutoff-Gehalte auf Basis von NSR-Werten von 78,73 $/t oberhalb der Abbauhöhe 810 und 84,20 $/t unterhalb der Abbauhöhe 810 verwendet wurden.

Am 18. August 2025 gab BHP bekannt, dass eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der CoreX Holding BV zugestimmt hat, Pedra Branca zusammen mit den anderen Kupfervorkommen von BHP in Carajás in Brasilien zu erwerben. CoreX Holding ist ein globaler, stark diversifizierter Industriekonzern, der 2024 gegründet wurde. Er ist in einer Vielzahl von Branchen tätig, darunter Metall und Bergbau, Häfen und Terminals, grüne Energie, Schifffahrt und Logistik sowie andere Sektoren. Das Unternehmen ist in über 55 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 20.000 Mitarbeiter. CoreX Metals & Mining, die Metall- und Bergbaudiensttochter von CoreX Holding, ist einer der weltweit größten Chromit- und Ferrochromproduzenten und auch in den Bereichen Nickel, Kupfer und Gold tätig.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82118/081225_DE_GROY-3.001.png

Quelle: Pedra Branca Mineral Resource and Ore Reserve Statement and Explanatory Notes zum 30. Juni 2022, veröffentlicht von OZ Minerals

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold spezialisiertes Royaltyunternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Seine Mission ist es, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio an Lizenzen und Streaming-Beteiligungen für Edelmetalle aufzubauen, das unseren Aktionären langfristig überdurchschnittliche Renditen beschert. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit hauptsächlich aus NSR Lizenzen für Goldvorkommen in Nord- und Südamerika.

Qualifizierte Person

Alastair Still, P.Geo., Director of Technical Services des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Hinweis für Investoren

Sofern nicht anders angegeben, stammen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Angaben zur Mine Pedra Branca aus dem Jahresbericht von BHP für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr, der auf der Website des Unternehmens unter www.bhp.com verfügbar ist, sowie aus anderen hierin genannten Angaben und anderen von BHP veröffentlichten Informationen. Diese Informationen wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft. Insbesondere hat Gold Royalty nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu dem Grundstück, das der Lizenz unterliegt. Obwohl Gold Royalty keine Kenntnis davon hat, dass diese Informationen möglicherweise nicht korrekt sind, kann nicht garantiert werden, dass diese Informationen von Dritten vollständig oder korrekt sind.

Sofern nicht anders angegeben, wurden die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder referenzierten technischen und wissenschaftlichen Angaben, einschließlich aller Verweise auf Mineralressourcen oder Mineralreserven, von BHP gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results erstellt, der sich von den Anforderungen gemäß NI 43-101 und denen der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission unterscheidet, einschließlich gemäß Unterabschnitt 1300 der Regulation S-K gemäß dem Securities Exchange Act von 1934 (SK 1300). Dementsprechend wurden die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder referenzierten wissenschaftlichen und technischen Angaben nicht von der Securities and Exchange Commission überprüft. Securities and Exchange Commission, einschließlich der Bestimmungen in Unterabschnitt 1300 der Regulation S-K gemäß dem Securities Exchange Act von 1934 (SK 1300) abweichen. Dementsprechend sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder referenzierten wissenschaftlichen und technischen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von Unternehmen gemäß NI 43-101 oder SK 1300 erstellt wurden.

Darüber hinaus enthält die vorliegende Offenlegung Informationen zu Ressourcen- und Reservenabschätzungen sowie andere Explorationsinformationen, die von BHP erstellt und offengelegt wurden und von der Gesellschaft gemäß Punkt 1304 von SK1300 aufgenommen wurden, da diese Informationen von BHP vor dem Erwerb der Beteiligung an der Lizenz durch die Gesellschaft erstellt und offengelegt wurden. Das Unternehmen behandelt diese Informationen nicht als aktuelle Schätzung der Mineralressourcen oder Mineralreserven gemäß SK1300 und weist darauf hin, dass eine qualifizierte Person des Unternehmens keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt hat, um die Schätzung gemäß SK1300 als solche zu klassifizieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu: den Vorteilen der Akquisition, ihren erwarteten Auswirkungen auf den Cashflow und die Finanzlage des Unternehmens; Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses der hierin angekündigten Transaktion und Erwartungen hinsichtlich des Betriebs und/oder der Entwicklung der Mine Pedra Branca und der Projekte, die den Lizenzen /Stream des Unternehmens zugrunde liegen. Solche Aussagen sind in der Regel durch die Verwendung von Begriffen wie könnte, wird, erwarten, beabsichtigen, glauben, planen, voraussehen oder ähnlichen Begriffen gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich Annahmen des Managements hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben der Betreiber der Projekte, die den aktuellen und geplanten Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise, der Fähigkeit der Parteien, die Bedingungen für den Abschluss der hierin angekündigten Transaktion zu erfüllen, und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Akquisitionen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren ( ), die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem die Möglichkeit, dass die hierin angekündigte Transaktion nicht wie erwartet oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, weil die Bedingungen für den Abschluss nicht rechtzeitig erfüllt werden, die Unfähigkeit der Betreiber der Immobilien, die den Lizenzen, Streams und anderen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Immobilien umzusetzen oder die geplanten Entwicklungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs dieser Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit Exploration, Entwicklung, Genehmigungen, Infrastruktur, betrieblichen oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne umzusetzen, sowie andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in anderen öffentlich eingereichten Dokumenten unter den Profilen auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Wir haben in diesem Dokument bestimmte Leistungskennzahlen aufgenommen, darunter: (i) GEOs, eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Die Darstellung solcher Nicht-IFRS-Kennzahlen dient der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß IFRS erstellt wurden. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS, und andere Unternehmen können diese Kennzahlen unterschiedlich berechnen.

GEOs

Die für die Lizenz geltenden GEOs wurden ermittelt, indem die Gesamteinnahmen, die Erlöse aus Landverträgen und die vom früheren Eigentümer erhaltenen Zinsen durch die durchschnittlichen Goldpreise für den jeweiligen Zeitraum dividiert wurden:

(in Tausend Dollar, außer durchschnittlicher Goldpreis/Unze und GEOs) Durchschnittlicher Gesamtumsatz, GEOs

Goldpreis/Unze Erlöse aus

Landverträgen

und

Zinsen

Für die drei Monate bis zum 30. September 2024 2.475 1.193 482

Für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2024 2.661 2.769 1.041

Für die drei Monate bis zum 31. März 2025 2.865 1.935 676

Für die drei Monate bis zum 30. Juni 2025 3.279 1.967 600

Für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 2.811 7.865 2.798

