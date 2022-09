Gold Royalty schließt angekündigten Erwerb des Lizenzportfolios von Nevada Gold Mines ab

Vancouver, British Columbia – 28. September 2022 – Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: GROY – www.commodity-tv.com/play/gold-royalty-record-quarterly-figures-and-continued-strong-growth-with-over-195-royalties/) freut sich, den Abschluss der zuvor angekündigten Übernahme eines Lizenzgebührenportfolios von Nevada Gold Mines LLC („NGM“), einem Joint Venture zwischen Barrick Gold Corporation und Newmont Corporation, bekannt zu geben:

– eine 10%ige Nettogewinnbeteiligung an der produzierenden Granite Creek Mine, die von i-80 Gold Corp. betrieben wird. die zahlbar ist, nachdem 120.000 Unzen Gold oder ein Äquivalent aus dem Projekt kumulativ produziert wurden;

– eine Lizenzgebühr von 2,00 % für die von Kinross Gold Corporation (Kinross“) betriebene Bald Mountain Mine, die nach der Produktion von 10 Millionen Unzen Gold auf den Grundstücken fällig wird; und

– ein NSR von 1,25 % auf der ebenfalls von Kinross betriebenen Joint-Venture-Zone Bald Mountain.

Im Rahmen der Transaktion erwarb das Unternehmen indirekt das Lizenzgebührenportfolio für 27,5 Millionen US$, die durch die Ausgabe von 9.393.681 Stammaktien an NGM zu einem angenommenen Preis von etwa 2,93 US$ pro Aktie beglichen wurden.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen erwirbt Lizenzgebühren, Streams und ähnliche Beteiligungen in verschiedenen Phasen des Minenlebenszyklus, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, das kurz-, mittel- und langfristig attraktive Renditen für seine Investoren bietet. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit hauptsächlich aus Lizenzgebühren auf Goldgrundstücken in Nord- und Südamerika.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Gold Royalty Corp.

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gold Royalty Corp.

Josephine Man

1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

Kanada

email : jman@goldroyalty.com

Pressekontakt:

Gold Royalty Corp.

Josephine Man

1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

email : jman@goldroyalty.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Jahreskongress der Direktvertriebsbranche feiert 10 Jahre Umsatzwachstum fenster-schmidinger.at – Fenster Schmidinger bietet Top-Jobs mitten in der Region