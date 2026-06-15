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Gold-Royalty wird am 5. August 2026 die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlichen und kündigt den Erwerb weiterer Royalties an
Vancouver, British Columbia / 13. Juli 2026 / IRW-Press / Gold Royalty Corp. (Gold Royalty oder das Unternehmen) (NYSE American: GROY) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – gibt bekannt, dass es seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 am Mittwoch, dem 5. August 2026, nach Börsenschluss veröffentlichen wird.
Am Donnerstag, dem 6. August 2026, findet um 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT) eine Telefonkonferenz statt, um die Ergebnisse zu erörtern. Um daran teilzunehmen, nutzen Sie bitte eine der folgenden Möglichkeiten:
Webinar: Hier klicken
USA und Kanada (gebührenfrei): 1-833-890-3060
International: 1-412-206-6408
Die Präsentation der Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 wird auf der Website von Gold Royalty unter www.goldroyalty.com verfügbar sein; eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation zur Verfügung stehen.
Erwerb weiterer Lizenzgebühren in Nevada
Gold Royalty freut sich zudem bekannt zu geben, dass das Unternehmen zwei Net-Smelter-Return-Lizenzgebühren (NSR) in Nevada von einem privaten Verkäufer für einen Gesamtkaufpreis von 0,8 Millionen US-Dollar erworben hat.
Die erworbenen Lizenzgebühren umfassen: (i) eine 2,0-prozentige NSR-Lizenzgebühr für das Sterling-Grundstück, das von AngloGold Ashanti Limited betrieben wird und südlich des Arthur-Projekts des Unternehmens liegt. Sterling beherbergt einen oberflächennahen, hochgradigen, ehemals produzierenden Tagebaubetrieb; und (ii) eine 0,5-prozentige NSR-Lizenzgebühr über Teile von Granite Creek, das von i-80 Gold Corp. betrieben wird. Die Granite-Creek-Lizenzgebühr deckt Teile der Felix- und Blue-Bell-Gruben bei Granite Creek ab und umfasst damit verbundene Mindestvorauszahlungen in Höhe von 31.500 US-Dollar pro Jahr.
Über Gold Royalty Corp.
Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold spezialisiertes Royalty- und Streaming-Unternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio an Royalty- und Streaming-Beteiligungen an Edelmetallen aufzubauen, das für unsere Aktionäre überdurchschnittliche langfristige Renditen generiert. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht hauptsächlich aus Net-Smelter-Return-Royalties an Goldlagerstätten in Nord- und Südamerika.
Kontakt bei Gold Royalty Corp.
Jackie Przybylowski
Vizepräsidentin, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit
Telefon: 1-833-396-3066
E-Mail:info@goldroyalty.com
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Qualifizierte Person
Alastair Still, P.Geo., Leiter der technischen Abteilung des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Gold Royalty Corp.
Info
1030 West Georgia Street
V6E 2Y3 Vancouver, BC
Kanada
email : info@goldroyalty.com
Pressekontakt:
Gold Royalty Corp.
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1030 West Georgia Street
V6E 2Y3 Vancouver, BC
email : info@goldroyalty.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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