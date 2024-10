Gold – Schmuckstück, Kapitalanlage und Arzneimittel

Über Jahrtausende, angefangen bei Paracelsus, hat Gold Ärzte und Heiler in seinen Bann gezogen. Dies gilt auch heute noch.

Früher nutzte die Medizin Gold als Mittel zur Stärkung und Verjüngung. Besonders Goldwasser (kolloidales Gold) wurde gerne verwendet. Heute findet es sich zum Beispiel in der Homöopathie Anwendung, in diagnostischen Verfahren und in der Krebstherapie. Dass das Edelmetall bei Gelenkerkrankungen helfen kann, ist bewiesen. Geforscht wird nun in den Bereichen Krebs oder Parkinson zum Beispiel, inwieweit der Einsatz von Gold Erfolge bringen kann. Denn zumindest unter Laborbedingungen kann die Beigabe von Gold Krebszellen wirksamer abtöten. Auch konzentrieren sich neueste Forschungen auf ein Gerät, genauer gesagt auf ein Pflaster, das Bakterien auf der Haut angreifen und Infektionen verhindern kann, durch die Beteiligung von Gold. Alle diese medizinischen Anwendungen brauchen nur sehr geringe Mengen des Edelmetalls. Den Goldbedarf wird dies nicht sonderlich beeinflussen, jedoch zeigt es die wachsende Bedeutung des edlen Metalls auf.

Vor einem Jahr kostete die Feinunze Gold rund 2.000 US-Dollar, heute mehr als 2.700 US-Dollar, ein gewaltiger Sprung. Und glaubt man den Experten, ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, dafür sprechen schon die Fundamentaldaten. Investments in physisches Gold oder in die Werte der Bergbaugesellschaften, die dem Edelmetall auf der Spur sind oder es vielleicht schon produzieren, bieten sich also immer noch an. Wer zum Beispiel in den Genuss einer Erbschaft oder Schenkung kommt, könnte einen Teil in Gold investieren. 2023 wurden nämlich hierzulande so viele Euro wie noch nie vererbt oder verschenkt, 121,5 Milliarden Euro. Diese Milliarden sind nur der Betrag, der von den Finanzämtern erfasst wurde, da Steuern entstanden sind. So liegt die Mehrzahl der Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen innerhalb der Freibeträge. Unter den Gesellschaften mit Gold im Boden, gefallen Aurania Resources oder U.S. GoldMining.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – setzt auf Kupfer und Edelmetalle in Südamerika. Das Flaggschiffprojekt liegt in den östlichen Ausläufern der Anden in Peru und beinhaltet sogar sichtbares Gold.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – besitzt in Alaska das aussichtseiche Whistler-Projekt zu 100 Prozent im Alleinbesitz, welches Gold und Kupfer enthält. Die angedeutete Mineralressourcenschätzung konnte jetzt verdoppelt werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

