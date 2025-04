Gold – Spiegelbild der geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklung

Im Lauf der Jahrzehnte hat sich der Goldpreis von Rekord zu Rekord bewegt. Aktuell liegt das neue Hoch bei 3.219,84 US-Dollar je Unze.

Mit dem Überwinden der 3.200-US-Dollar-Marke hat der Preis des Edelmetalls wieder einmal eine psychologisch bedeutende Hürde übersprungen. Rekordpreise gab es immer wieder, 1980 bei 850 US-Dollar, 2011 bei mehr als 1.900 US-Dollar oder 2020 bei mehr als 2.000 US-Dollar. Oft waren es Inflation oder wirtschaftliche Unsicherheiten, zum Beispiel durch die Pandemie ausgelöst, die Anleger in den sicheren Hafen Gold trieben. Heute ist es die US-Politik, die für den Preisanstieg sorgt. Vor allem die Zwistigkeiten zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Erde, USA und China, schüren Rezessionsängste und lassen die Attraktivität des Edelmetalls steigen.

Gold wird die Position als Inflationsschutz und Mittel zum Werterhalt auch in Zukunft besitzen. Positiv für die weitere Entwicklung des Goldpreises sind sinkende Zinsen und ein schwächelnder US-Dollar, der an Vertrauen zusehends verliert und Gold für Investoren außerhalb des Dollarraums günstiger macht. Die Dollarschwäche ist entstanden, weil US-Aktien und US-Anleihen nach unten gerauscht sind. Kurzzeitig erreichte der Goldpreis sogar bis zu 3.242 US-Dollar je Feinunze. Jetzt steigen die Chancen, dass die Fed mit Zinssenkungen eingreift, was wiederum auch für einen weiteren Goldpreisanstieg sorgen könnte. Nichtsdestotrotz sollten Anleger nicht vergessen, dass preisliche Rückschläge immer auch Einstiegschancen sind. Dies gilt auch für Goldunternehmen wie beispielsweise Aurania Resources oder Revival Gold.

Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/ – freut sich über überzeugende Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für sein Mercur-Goldprojekt in Utah, USA, welches relativ kurzfristig produktionsbereit ist. Der Abschluss der PEA verdoppelt den Nettovermögenswert der Gesellschaft aus Gold.

Ein Unternehmen, das in den Anden bei seinem The Lost Cities Cutucu-Projekt sein Augenmerk auf Gold und Kupfer legt, ist Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ -. Das Projekt verbindet auf spannende Weise historische Arbeit und moderne Explorationsmethoden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

