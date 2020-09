Gold Terra am OTCQX-Markt hochgestuft

1. September 2020, Vancouver, B.C. – Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTCQX: TRXXF) („Gold Terra“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-terra-resource-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es sich für den Handel am OTCQX Best Market qualifiziert hat. Gold Terra wurde vom OTCQB Venture Market auf OTCQX hochgestuft.

Gold Terra beginnt heute den Handel an der OTCQX unter dem gleichen Symbol „TRXXF“. US-Investoren können aktuelle Finanzinformationen und Echtzeit-Level-2-Kurse des Unternehmens unter www.otcmarkets.com finden.

„Angesichts des Wiederauflebens des Goldmarktes und des jüngsten Explorationserfolgs des Unternehmens auf seinem YCG-Projekt freuen wir uns, an der OTCQX gehandelt zu werden“, sagte David Suda, President und CEO des Unternehmens. „Der Handel an OTCQX spiegelt unseren verstärkten Fokus auf die Erweiterung unserer Investorenbasis in den USA wider, während wir weiterhin das Bewusstsein für unser Goldprojekt in Yellowknife schärfen und dessen Potenzial freisetzen.

Über OTCQX

Der OTCQX-Markt richtet sich an etablierte, anlegerorientierte US-amerikanische und internationale Unternehmen. Um sich für den OTCQX-Markt zu qualifizieren, müssen Unternehmen hohe finanzielle Standards erfüllen, Best-Practice-Corporate-Governance-Verfahren befolgen und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen. Der Abschluss des OTCQX-Marktes vom OTCQB-Markt stellt einen wichtigen Meilenstein für Unternehmen dar, da er es ihnen ermöglicht, ihre Qualifikationen unter Beweis zu stellen und ihre Sichtbarkeit bei US-Investoren zu erhöhen.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) betreibt den OTCQX® Best Market, den OTCQB® Venture Market und den Pink® Open Market für 11.000 US-amerikanische und globale Wertpapiere.

Über Gold Terra’s Yellowknife City Gold-Projekt

Das Yellowknife City Gold („YCG“) Projekt umfasst 790 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den Nordwest-Territorien. Durch eine Reihe von Ankäufen kontrolliert Gold Terra eines der sechs großen hochgradigen Goldlager in Kanada. Da das YCG nur 10 Kilometer von der Stadt Yellowknife entfernt ist, befindet es sich in der Nähe der lebenswichtigen Infrastruktur, darunter ganzjährig befahrbare Straßen, Lufttransport, Dienstleistungsanbieter, Wasserkraftwerke und Handwerker.

Die YCG liegt auf dem produktiven Grünsteingürtel Yellowknife und erstreckt sich über fast 70 Kilometer Streichlänge entlang des mineralisierten Hauptscherensystems, das die ehemals produzierenden hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Die Explorationsprogramme des Unternehmens haben erfolgreich bedeutende Zonen mit Goldmineralisierung und mehrere Ziele identifiziert, die noch erprobt werden müssen, was das Ziel des Unternehmens bekräftigt, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaugebiete in Kanada zu machen.

Besuchen Sie unsere Website unter: www.goldterracorp.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Suda, Präsident und CEO

Telefon: 604-928-3101 | Gebührenfrei: 1-855-737-2684

dsuda@goldterracorp.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gold Terra Resource Corp.

Jochen Staiger

1605-777 Dunsmuir Street

V7Y 1K4 Vancouver, BC

Kanada

email : info@resource-capital.ch

Pressekontakt:

Gold Terra Resource Corp.

Jochen Staiger

1605-777 Dunsmuir Street

V7Y 1K4 Vancouver, BC

email : info@resource-capital.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tochterfirma von Aleafia Health sichert sich behördliche Zulassungen zum Verkauf von Cannabis in Deutschland Bewerber-Interviews treffsicher führen – S&P Online Schulung