Gold trotzt allen Widrigkeiten

In Euro hat der Goldpreis ein neues Allzeithoch erreicht. In US-Dollar gerechnet geht die Entwicklung in die gleiche Richtung.

Der Goldpreis in US-Dollar liegt heute rund 20 Prozent höher als vor einem Jahr. Bis zum Höchststand im Jahr 2011, der bei rund 1.900 US-Dollar je Feinunze lag, ist allerdings noch Luft nach oben. Die lockere Geldpolitik der wichtigen Notenbanken verhindert Rendite bei Sparguthaben. Gold erfreut sich daher bei den aktuellen Gegebenheiten extremer Beliebtheit. Man denke nur an eine mögliche Corona-Pandemie und deren wirtschaftliche Auswirkungen (über die vorerst nur spekuliert werden kann).

Goldmünzen, -barren und Goldschmuck sind sicher eine Investition, die sich lohnt. Dabei folgt der Preis für Goldschmuck dem steigenden Goldpreis mit einer gewissen Verzögerung. Aber diese Investments bringen keine Renditen. Anders als bei Aktien von Goldunternehmen, denn deren Gewinne steigen mit einem höheren Goldpreis mit einem Hebel an. Auch sind Aktien gut handelbar, preiswert und sie lassen sich problemlos in ein gemischtes Portfolio einfügen.

Daher sollte man einen Blick auf Goldgesellschaften werfen. Zum Beispiel auf Bluestone Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-bluestone-resources-mag-silver-und-skeena-resources/ -. Dessen Cerro Blanco-Goldprojekt in Guatemala, das sich gerade in der Entwicklung befindet, konnte bei aktuellen Bohrungen bis zu 26,5 Gramm Gold und bis zu 122 Gramm Silber pro Tonne Gestein hervorbringen.

Auch Treasury Metals – https://www.rohstoff-tv.com/play/treasury-metals-ergaenzungsbohrungen-fuer-pre-feasibility-study-welche-in-2020-kommt/ – mit seiner Goliath-Liegenschaft in Ontario kann sich über schöne Bohrergebnisse freuen. Es wurden bereits bis zu 101 Gramm Gold je Tonne Gestein ausgemacht. Zum Portfolio von Treasury Metals gehören noch sechs weitere Projekte, die aus dem Gold- oder Kupferbereich stammen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Bluestone Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/bluestone-resources-inc/ -) und Treasury Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/treasury-metals-inc/ -).

