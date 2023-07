Gold und Kupfer glänzen

Vielleicht gibt es dieses Jahr nochmal ein ähnliches Hoch beim Kupferpreis wie vor rund einem Jahr.

Bei rund 8.500 US-Dollar je Tonne liegt der Kupferpreis aktuell. Vor einem Jahr etwa gab es ein Allzeithoch von mehr als 10.500 US-Dollar je Tonne Kupfer. Wichtiger Gesichtspunkt ist die Nachfrageerholung seitens des weltweit größten Kupferverbrauchers China. In 2023 hat sich die chinesische Nachfrage schwächer entwickelt als es die Analysten erwartet haben. Gleichzeitig sind die globalen makroökonomischen Aussichten im ersten Quartal 2023 noch nicht die besten. Verwendet wird das rötliche Metall in Stromnetzen, im Hochbau oder in elektronischen Produkten. Nun scheint die Nachfrage nach Kupfer zu steigen. Für den Rest des Jahres scheint Optimismus vorzuherrschen.

So sieht es beispielsweise das chinesische Forschungsinstitut Antaike. Das Institut prognostiziert für dieses Jahr einen um 2,7 Prozent höheren Bedarf im Vergleich zum Vorjahr. Auch die CRU Group geht von einer um 2,8 Prozent höheren Nachfrage aus. Die Politikänderung in Sachen Pandemie werde einen mittel- bis langfristig höheren Bedarf nach sich ziehen. Eine Bedrohung für den Kupferpreis ist allerdings in einer möglichen Rezession zu sehen. Dagegen dürfte die Energiewende für Kupferbedarf sorgen, denn Batterien, Elektromotoren, Ladeinfrastruktur, Verkabelungen und Stromtrassen brauchen Kupfer.

Im Bergbau sind oft Kupfer und Gold in einem Projekt vereint. Für Anleger eigentlich keine schlechte Sache, denn Gold beziehungsweise Goldaktien sind ein Muss bei der Vermögensanlage. Und wer auf die grüne Revolution setzen möchte, kommt an Kupfer nicht vorbei.

Kupfer und Gold in Chile besitzt beispielsweise Torq Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/torq-resources-inc/ -, so das Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia.

Ein erst seit kurzem an der Börse notiertes Unternehmen, U.S. GoldMining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-inc/ -, aber nicht minder beachtenswert, exploriert gerade in Alaska sein Whistler-Projekt (Gold und Kupfer).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -) und von Torq Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die 7 angesagtesten kulinarischen Trails quer durch Kanada – so schmeckt das Ahornland MindBio Therapeutics beginnt mit der Rekrutierung der Teilnehmer für die weltweit erste klinische Studie zur LSD-Mikrodosierung bei Krebspatienten mit emotionaler Belastung