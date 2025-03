Gold und Reichtum

Die reichste Komikfigur der Welt ist Dagobert Duck. Wenn auch nur eine fiktive Figur, so kann man doch von ihm lernen.

Dagobert Duck trifft strategische Finanzentscheidungen und vermehrt sein Vermögen. Seine Investitionen beziehen sich auf Währungen, Unternehmen und Immobilien und besonders auf Gold und Aktien. Er investiert langfristig und legt Wert auf eine diversifizierte Anlagestrategie, um Risiken zu streuen. Physisches Gold als Absicherung gegen wirtschaftliches Ungemach und gegen Inflation gehören dazu, ebenso wie Aktien, um an der Wertsteigerung von Unternehmen zu partizipieren. Auch auf Bargeld legt er Wert, damit kurzfristige Investitionen getätigt werden können.

Ebenso gehört Sparsamkeit zu den Eigenschaften von Dagobert Duck. Wenn es um Reichtum und kluges Finanzhandeln geht, ist Dagobert Duck eine der berühmtesten Figuren. Die Geldspeicher und der Wunsch nach Reichtum machten die Comicfigur berühmt und es gibt auch eine Biographie über ihn, die sich mit seinen Finanzstrategien und seinem Geldmanagement befasst. Finanzielle Sicherheit und langfristiger Wohlstand sind auch für Anleger aus Fleisch und Blut ein Ziel.

Dagobert Duck, Kaiser, Könige und Staaten wussten und wissen es heute, dass Gold ein unschlagbares Investmentvehikel darstellt. Gold steht schon immer für Wohlstand und materiellen Reichtum. Die Geschichte zeigt auch, dass Aufstieg und Fall großer Reiche mit den Wirtschaftssystemen auf Gold- oder Silberbasis geknüpft waren. Staaten mit hohen Goldreserven, konnten sich meist über Wohlstand und Macht freuen. Heute ist physisches Gold bei vielen Staaten und auch bei privaten Anlegern immer noch beliebt. Auch die Werte von Goldgesellschaften können Investoren Freude bereiten und zu einer Streuung im Depot beitragen, beispielsweise von Revival Gold oder Chesapeake Gold.

Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/ – besitzt zwei Goldsysteme mit mehreren Millionen Unzen Gold und gehört damit zu den größten Goldminenentwicklern in den USA. Das Unternehmen arbeitet in Utah am Goldprojekt Mercur und bereitet die Genehmigungsverfahren vor. Beim Goldprojekt Beartrack-Arnett laufen die Explorationsbemühungen.

Chesapeake Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-corp/ – verfügt in Mexiko über das sehr große Metates Gold- und Silberprojekt. Dazu kommt noch das Talapoosa-Projekt (Gold und Silber) in Nevada und das Lucy-Projekt in Mexiko.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

