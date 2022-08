Gold und Silber als Notgroschen

Die Energiekrise sollte zum Nachdenken anregen. Trotzdem mögen schlimme Szenarien hoffentlich ausbleiben.

Gibt es einen Blackout, also wenn der Strom für längere Zeit ausfällt, dann würde es schwierig werden mit der Kommunikation, der Wasserversorgung und mit dem Bargeldabheben. Auch beim Bezahlen auf elektronische Art stünden die Menschen vor einem Problem ohne Strom. Gold und Silber sind Tauschmittel, sie besitzen einen realen Wert und sind auch ohne, dass es zu Stromkrisen oder sonstigen unschönen Geschehnissen kommt, ein Polster, das beruhigt. Physisches Gold ist wie eine Versicherung. Aktuell könnte ein Einstieg in den Goldmarkt besonders lohnend sein, denn der Goldpreis ist relativ niedrig.

Und dies obwohl aus saisonaler Sicht jetzt eigentlich eine gute Zeit für den Goldpreis sein sollte. Die Muster der Saisonalität passen nun mal nicht immer. Schließlich sind die Zeiten alles andere als ruhig. Zum einen ist mit einem weiteren Zinsschritt der US-Notenbank im September zu rechnen. Zum anderen hindert ein starker US-Dollar den Aufschwung des Goldpreises gerade. Denn Gold als sicherer Hafen sollte angesichts der Widrigkeiten eigentlich Attraktivität besitzen. Aber viele Investoren auf der Nordhalbkugel sind sicher auch gerade im Urlaub. Die Umsätze an der Weltleitbörse in New York sind daher auch niedrig. Doch es gibt auch eifrige Goldkäufer, so etwa die Zentralbank von Katar, die ihre Goldreserven im Juli deutlich erweitert hat.

Auch die Chinesen haben im Juli immerhin 80 Tonnen Gold aus der Schweiz importiert, so viel wie seit 2016 nicht mehr innerhalb eines Monats. Auch bei den Goldaktien können Anleger jetzt beherzt zugreifen. Beispielsweise bei Tudor Gold oder Trillium Gold Mines.

Tudor Gold – https://www.youtube.com/watch?v=GS09GHICK_k – kann sich auf seinem Flaggschiffprojekt Treaty Creek in British Columbia wieder über hervorragende Bohrergebnisse freuen.

Trillium Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=imfOMwCe1y8 – ist im Red Lake-Bergbaurevier in Ontario und bei weiteren Liegenschaften in Larder Lake, Ontario unterwegs.

