Gold und Silber gegen finanzielle Turbulenzen und Inflationsrisiken

Jüngst hat sich Utah dafür entschieden, dass Staatsgelder durch physisches Gold und Silber gesichert werden dürfen.

Utah fördert eine solide Geldpolitik. Spencer Cox, Gouverneur von Utah hat ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet. Nun darf der Staatsschatzmeister Staatsgelder, bis zu zehn Prozent, mit Edelmetallen absichern. Und es sind nicht nur Inflationsgedanken, die dahinterstehen, sondern auch die Möglichkeit Kapitalgewinne zu erzielen. Da die Reserven bisher in Staatsanleihen, Kommunalanleihen oder Unternehmensanleihen investiert waren, fehlt ihnen Inflationssicherheit und auch sie leiden darunter, dass Währungen an Wert verlieren.

Die Währungsmetalle Gold und Silber haben in der Vergangenheit die Gesamtanlagerendite gesteigert und die Portfoliovolatilität reduziert. Es haben nämlich sogar die Money Metals Exchange und die Sound Money Defense League die Bundesstaaten ermutigt, Pensions- und Reservefonds mit Gold und Silber abzusichern. Texas und Ohio haben bereits gehandelt, und nun Utah. Tennessee hat ein diesbezügliches Gesetz verabschiedet und Idaho, Missouri und West Virginia befinden sich gerade in der Prüfung.

Wegen der Sorgen um den US-Dollar haben die Zentralbanken in den vergangenen Jahren Gold in Rekordhöhe gekauft. Auch wurde der Finanzminister verpflichtet bis Herbst 2024 sich um weitere Gesetzesvorschläge zu bemühen. Die Rolle von Edelmetallen bei der Steigerung und Sicherstellung der wirtschaftlichen Sicherheit, der Wohlstand des Staates wie auch der Familien steht im Vordergrund. Übrigens hat Wisconsin aktuell als 44. Bundesstaat die Umsatzsteuer auf den Kauf von Gold und Silber gerade abgeschafft. All dies zeigt, dass diese Edelmetalle hoch im Kurs stehen und das zurecht. Da können auch ein paar Werte von Unternehmen aus dem Gold- und Silberbereich nicht schaden.

Zu den Gold- und Silberproduzenten gehört Fortuna Silver Mines – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-silver-mines-inc/ -. Die fünf Minen des Unternehmens befinden sich in Mexiko, Peru, Burkina Faso, Argentinien und in der Elfenbeinküste.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver/ – verfügt über Gold und Silber in Projekten in Mexiko. Dazu gehört die Mine La Guitarra, die bis 2018 produziert hat.

