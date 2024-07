Gold und Silber stehen immer im Blickpunkt

Gold war anfangs Kultobjekt, später Zahlungsmittel. Heute ist es als Schmuck und Geldanlage begehrt, ähnlich Silber.

Gold ist inflations- und krisensicher und kostbar. Silber erfüllt mit seiner Doppelfunktion als Industriemetall und Investitionsmetall vielfältige Aufgaben. Zum Beispiel in der Medizin kann Silber in Form von Nanopartikeln bösartige Zellen schwächen. Werden elektrische Impulse auf die Zielzellen gerichtet, so verbessert dies die Fähigkeiten von Silbernanopartikeln. Die Impulse eröffnen den Weg für das Silber und sie müssen sich so keinen Weg erkämpfen. Damit soll laut Forschern auch die Möglichkeit bestehen Substanzen wie Medikamente, Hormone oder DNA in Zellen einzubringen oder Krebszellen abzutöten. Seltene Silber- oder Goldmünzen aus alter Zeit werden immer wieder mal gefunden. Wie jüngst nahe Jerusalem seltene Silbermünzen, die wohl 2.500 Jahre alt sind. Sie waren zerbrochen, wahrscheinlich weil beim Handel eine Münze mit geringerem Wert gebraucht wurde. Oder es wurden nahe Athen Münzen gefunden, die um das 6. oder 4. Jahrhundert vor Christus geprägt wurden. Darauf unter anderem Herkules und der Kampf mit zwei Schlangen. In der Mythologie wurde dem König Midas die Gier nach Gold zum Verhängnis: Alles, was er berührte, wurde zu Gold, was schließlich zum Tode führte.

Aktuell hat der Goldpreis etwas an Wert verloren, aber positive Stimmung scheint von den Gold-ETFs zu kommen. Denn hier gab es leichte Zuflüsse. Es sind zurzeit die spekulativen Investoren, die auf Gold setzen. Fraglich ist, ob die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA – was ja sehr positiv für den Goldpreis wäre – geringer werden. Aber auch wenn es erst gegen Ende des Jahres so weit sein sollte, Goldinvestments, gerade wenn der Preis etwas schwächelt, sollten unter einem guten Stern stehen. So sehen es die Analysten der Schweizer Großbank UBS. Ende des Jahres rechnen sie mit einem Preis von 2.600 US-Dollar je Unze Gold.

Beachtenswert unter den Goldunternehmen ist etwa Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – mit seinem aussichtsreichen Treaty Creek Projekt in British Columbia. Dort laufen die Explorations- und Definitionsbohrungen.

Calibre Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/calibre-mining-corp/ – , in Nicaragua und in den USA aktiv, ist ein mittelgroßer Goldproduzent. Jüngste Bohrungen brachten bis zu fast 37 Gramm Gold je Tonne Gestein hervor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -).

