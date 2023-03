Gold und Silber teurer

Was Krisen mit Gold- und Silberpreisen machen, man sieht es gerade wieder sehr gut.

Die Angst vor weiteren Bankenzusammenbrüchen geht um. Kleinere US-Banken leiden schon unter Abhebungen von Kunden. Auch wenn Präsident Biden versuchte die Öffentlichkeit zu beruhigen („Amerikaner können darauf vertrauen, dass das Bankensystem sicher ist. Ihre Einlagen sind da, wenn Sie sie brauchen“, so Biden), so sind sichere Häfen gefragt. Folge ist ein dramatischer Preisanstieg beim Gold. Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen erlebten den größten Dreitagesrückgang seit dem Schwarzen Montag im Jahr 1987. Und sollten die Renditen der US-Staatsanleihen weiter stark fallen, dann wäre dies ein Zeichen für steigende Spannungen im US-Finanzsystem. Dass die Renditen dieser Staatsanleihen so nach unten gehen, deutet daraufhin, dass Zinssenkungen eingepreist werden. Als ursächlich für die Bankausfälle wird der aggressive Straffungszyklus der Fed angesehen.

Für den großen Gewinn beim Gold sorgten Anleger und große Vermögensverwalter sowie eine Dollarschwäche. Dazu kommt die Aussicht, dass die Fed von ihren starken Zinserhöhungen absehen könnte. Goldman Sachs geht sogar davon aus, dass die Fed die US-Zinsen bei der nächsten Sitzung nicht erhöhen wird. JP Morgan dagegen geht für März von einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte aus. Indem die Unze Gold mehr als 1.900 US-Dollar kostet, ist ein Fünf-Wochen-Hoch erreicht. Beim Silber wäre ein Kurs über dem technischen Widerstand bei 23,00 US-Dollar das Ziel. Sollte nun eine neue Goldrally starten, wäre es schön, in Goldwerte investiert zu sein, beispielsweise in Skeena Resources oder Golden Rim Resources.

Skeena Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-skeena-resources-victoria-gold-und-consolidated-uranium/ – erweckt die ehemals produzierende Gold-Silber-Mine Eskay Creek in British Columbia wieder zum Leben. Bohrungen sorgen gerade für Erweiterungen der Mineralisierungszonen mit starken Gold- und Silbergehalten.

In Guinea liegt das fortgeschrittene Goldprojekt von Golden Rim Resources – https://www.commodity-tv.com/play/golden-rim-resources-well-funded-for-exploration-in-2023-following-recent-financing/ . Ein zweites Projekt befindet sich in Burkino Faso, ebenfalls Westafrika. Dazu kommen noch zwei Projekte in Chile mit Kupfer, Silber, Zink und Blei.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

