Gold und Silber überdauern die Zeit

Gold und Silber sorgen für Werterhalt über die Zeit. Und in Form von Münzen schlummern sie oft Jahrhunderte in Verstecken.

Wieder einmal wurde ein alte Münzschatz entdeckt, diesmal in Deutschland. Bauarbeiter fanden 285 Silbermünzen, wohl aus dem 17. Jahrhundert, versteckt in einem Graben. Vermutlich gehörten sie einem reichen Bürgermeister. Sie stammten aus den Jahren 1499 bis 1652. Es waren großformatige Silbermünzen, teilweise noch vom Heiligen Römischen Reich geprägt, teilweise waren sie aus dem Ausland. Vermutlich wurde der Schatz nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges versteckt. Der besagte Bürgermeister hatte außerdem in verschiedenen Räumen seines Hauses mehr als 2.500 Taler und 500 Dukaten versteckt. Immer wieder kommt es zu solchen Funden. Einmal wurden 500 Jahre alte Goldmünzen aus der Römerzeit in einem deutschen Kloster gefunden, vergraben in den Ruinen. Wahrscheinlich wurden sie von den Mönchen versteckt, als bei einem Bauernaufstand das Kloster gestürmt worden war. Die Goldmünzen waren äußerst wertvoll. Es waren sogenannte Gulden, teilweise 1480 geprägt. Klöster verfügten meist über Wohlstand. Während vom Kloster kaum noch etwas übrig ist, haben die Münzen überlebt.

Gold und Silber sind heute Mittel zum Werterhalt. Staaten nutzen die Edelmetalle, um weg vom US-Dollar zu kommen. Die Entdollarisierung kann bei vielen Staaten ausgemacht werden. Preislich kann es zwar bei den beiden Edelmetallen kurzfristig mal nach unten gehen. Jedoch geht beispielsweise Metals Focus davon aus, dass Abwärtsbewegungen begrenzt sind. Denn Anleger, die sich bisher noch in Warteposition befunden haben, werden nach Möglichkeiten suchen in den Markt einzusteigen. Für Anleger sollte sich ein kleiner Edelmetallschatz lohnen, ebenso wie die Werte von Edelmetallunternehmen, die gut aufgestellt sind.

Dazu gehört etwa Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – mit seinem aussichtsreichen Treaty Creek Projekt in British Columbia.

Breit aufgestellt ist Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ -. Das Unternehmen produziert Gold und PGM-Metalle, dies in Südafrika und in den USA. Aber auch die gefragten Batteriemetalle wie Lithium stehen bei Sibanye-Stillwater im Blickpunkt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

