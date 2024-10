Gold verändert die Welt

Im 19. Jahrhundert hat die Entdeckung von Gold in den USA vieles bewegt.

Goldfunde haben in den USA nicht nur die wirtschaftliche und soziale Entwicklung stark geprägt, sondern auch große Bevölkerungsbewegungen und die Gründung neuer Städte waren die Folge. Der erste Goldrausch ist auf das Jahr 1799 zurückzuführen, als ein junger Bauer in North Carolina einen 17 Pfund schweren Goldklumpen fand. Die erste Goldmine, die Reed Gold Mine wurde gegründet. Mitte der 1830er Jahre war North Carolina der führende Goldproduzent der USA. Die Charlotte Mint wurde ins Leben gerufen. Sie wandelte das geförderte Gold in US-amerikanisches Zahlungsmittel um. Der zweite Goldrausch fand in Georgia im Jahr 1828 statt. Tausende Goldsucher kamen und die Cherokee-Nation wurde vertrieben.

Der Kalifornische Goldrausch startete 1848, es ist der berühmteste. Kalifornien entstand und Städte wie San Francisco wuchsen schnell heran. 1859 wurde in den Rocky Mountains nahe dem heutigen Denver, Colorado, Gold entdeckt, dann im Jahr 1862 in Idaho. Nicht alle Goldsucher wurden reich, jedoch trugen Goldentdeckungen zu Besiedlungen bei, förderten die Entwicklung neuer Territorien und Staaten und spielten eine große Rolle bei der Expansion nach Westen. Auch wurde das Wachstum der amerikanischen Wirtschaft durch das Gold positiv beeinflusst.

Heute ist Gold ein wichtiger Bestandteil des Vermögens, seien es Zentralbanken und Regierungen, private oder institutionelle Investoren. Wobei letztere noch nicht allzu sehr in Gold investiert sind. Die Entwicklung des Goldpreises hat viele Anleger angezogen und wird es auch in Zukunft tun. Denn Gold ist das wahre Geld, das seinen Wert behält. Auch Goldunternehmen sollten in keinem gut diversifizierten Portfolio fehlen. Da kämen beispielsweise GoldMining oder Sierra Madre Gold and Silver in Betracht.

Die Liegenschaften von GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – befinden sich in Nord- und Südamerika, sie enthalten Gold und Kupfer. Dazu kommen noch Aktien von Gold Royalty, U.S. GoldMining und von NevGold.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver/ – besitzt Projekte mit Gold und Silber in Mexiko. Die Wiederbelebung der Mine La Guitarra schreitet erfolgreich voran, die tägliche Produktionsrate steigert sich täglich. Die vorläufigen Goldgehalte liegen zwischen gut 28 bis 38 Gramm Gold je Tonne Gestein.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vortex Energy schließt Phase-1-Explorationsarbeiten auf dem Urankonzessionsgebiet Fire Eye in Saskatchewan ab und ändert die Optionsbedingungen Fury entnimmt hochgradige Lithiumproben bei Éléonore South