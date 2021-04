Gold wird seinen Wert erhalten

Korrekturen beim Goldpreis gibt es immer wieder, das ist normal. Anleger sollten Geduld beweisen, es wird aufwärts gehen.

Investoren sollten langfristig denken. Eine gewisse Volatilität muss man nun mal aussitzen können. Auf längere Sicht dürften Anleger, die sich mit Gold oder Goldminenaktien beschäftigen, zu den Gewinnern gehören. Gold ist unvergänglich und immer eine Investition wert, denn es behält seinen Wert. Sollte es preislich mal nach unten gehen, dann sind das Einstiegskurse, die es zu nutzen gilt. Blickt man auf die Saisonalität, so kommt die beste Phase für den Goldpreis im Juni oder Juli.

In den ersten drei Quartalen 2020 gab es einen Rekordzufluss bei den Gold-ETFs. Rund 1.000 Tonnen Gold waren dies. Schwächen waren bei der Goldschmucknachfrage, dies zog sich das ganze vergangene Jahr hin. Doch von einer Erholung der Nachfrage im Schmucksektor wird allgemein ausgegangen. Gerade in Indien und China sollte ein Nachholbedarf einsetzen, der große Mengen Gold verschlingen wird. Hier werden sich beispielsweise aufgeschobene Hochzeiten und die damit verbundenen Goldgeschenke auswirken.

Im Übrigen gilt, wer sein Vermögen schützen will, kommt an Gold- und Silberinvestments nicht vorbei. Bestenfalls steigt man nicht in Krisenzeiten ein, sondern sichert sich unabhängig davon das Werterhaltungsvehikel Edelmetalle. Die durch die Coronakrise ausgelösten Schäden sind noch ungewiss, aber sie sind da und werden uns und die Regierungen noch lange beschäftigen. Besonderes Potenzial dürfte bei Goldminenaktien liegen, denn sie haben die Entwicklung des Goldpreises oft noch nicht mitgemacht. Gerade bei den nicht zu den Schwergewichten der Branche gehörenden Goldgesellschaften könnten sich große Chancen, aber auch ehrlicherweise Risiken bieten. Dazu gehören etwa die Goldproduzenten Karora Resources oder Fiore Gold.

Karora Resources – https://www.youtube.com/watch?v=3_dTmHPO0AI – rechnet auf seinen Liegenschaften Higginsville und Beta Hunt in Westaustralien für das laufenden Jahr mit bis zu 115.000 Unzen Gold bei niedrigen Gesamtproduktionskosten.

Fiore Gold – https://www.youtube.com/watch?v=QFmOJyVxYSw – holt erfolgreich Gold aus seiner Pan-Mine in Nevada. Beim nahe gelegenen Gold Rock-Projekt läuft das Explorationsprogramm, Ressourcen konnten erfreulicherweise aktuell erweitert werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -) und Fiore Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fiore-gold-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

