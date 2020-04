Goldaktien – kurz vor dem Sonnenaufgang

Seit der Goldpreis im Jahr 2016 einen Tiefpunkt markiert hatte, befindet er sich in einem langfristigen Aufwärtstrend.

Gerade die Aktivitäten der FED sollten sich nun so günstig wie noch nie für den Preis des Edelmetalls erweisen. Die FED sagte, sie werde Vermögenswerte in den erforderlichen Beträgen kaufen, um ein reibungsloses Funktionieren des Marktes und eine effektive Geldpolitik zu unterstützen. Neu ist dabei der Kauf von Unternehmensanleihen. Noch nie zuvor befand sich die FED in einem solch gewaltigen Kaufrausch. So hat die FED in nur drei Wochen bereits mehr gekauft als in den schlimmsten zwölf Monaten nach der Finanzkrise.

Ein zweiter Punkt, der sich für Gold preissteigernd auswirken sollte, sind die enormen Haushaltsausgaben, die auf die USA zukommen – ein Defizit, das immer größer wird. Die Ausgaben sollen deutlich über denen während des Zweiten Weltkrieges liegen. Zwei Gründe also, warum Gold sich bald dem Allzeithoch nähern könnte.

Es ist Zeit sich Gedanken über Investments in Goldaktien zu machen. Wie kürzlich Analysten von BCA Research so treffend sagten, „die dunkelste Stunde ist immer vor dem Sonnenaufgang“. Und genau da könnten wir uns jetzt befinden. Die Analysten empfehlen jetzt wieder den Kauf von Aktien zu starten.

Auch wenn gerade Unterbrechungen in manchen Minen zu verzeichnen sind, so schmälert dies nicht die einem Projekt beziehungsweise einem Unternehmen innewohnenden Qualität, sondern ist eine vorübergehende Lage aufgrund Covid-19.

Qualitativ hochwertig, auch wenn die Arbeit gerade etwas zurückgefahren wurde, ist beispielsweise das Namdini-Projekt von Cardinal Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/cardinal-resources-auf-dem-weg-zum-goldproduzenten-in-ghana/ – in Ghana, Westafrika. Eine Machbarkeitsstudie liegt vor.

In der Blanket-Mine von Caledonia Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-osisko-gold-royalties-gold-terra-resources-und-caledonia-mining/ – in Simbabwe läuft die Gold-Produktion weiter, da eine Ausnahmegenehmigung der Regierung vorliegt. Denn das seit Jahren erfolgreich produzierende Unternehmen konnte eine „soziale Distanzierung“ vorweisen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ -).

