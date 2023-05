Goldausblick optimistisch

Gold nähert sich seinem Allzeithoch. Anleiherenditen sind schwach.

Es wird wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis ein neuer Rekordpreis beim Gold die Anleger erfreut. Die Fed wird vermutlich eine Pause bei den Zinserhöhungen machen. Denn dann kann sie beurteilen, wie die Wirkungen der letzten Zinserhöhungen auf die Wirtschaft sind. Noch immer ist die Inflation hoch, es gibt Rezessionsängste sowie Risiken bezüglich der Finanzstabilität. Dazu kommt noch die Schuldenobergrenze bei den US-Schulden, die wieder einmal Sorgen nach sich zieht und auch nicht für weitere Zinserhöhungen der Fed spricht.

Da sind sichere Anlagen wie Gold gefragt. Umso mehr nachdem es durch den erneuten Zusammenbruch einer US-Bank zu einem Abverkauf regionaler Banken kam. Zahlen vom US-Arbeitsmarkt deuten auf eine Abschwächung hin, wiederum ein Plus für Gold. Charttechniker sehen die Chancen, dass der Goldpreis Richtung Allzeithoch geht, größer an als die Möglichkeit eines starken Ausverkaufs. Kurzfristige Preisschwächen beim Edelmetall, sollten sie nun auftreten, sollten schnell wieder der Vergangenheit angehören. Gerade hat die Fed die zehnte Zinserhöhung verkündet (0,25 Basispunkte).

Ob eine Zinspause kommt, da hielt man sich bedeckt. Aktuell wurden Zinssenkungen ausgeschlossen. Aber vermutlich haben wir die letzte Zinserhöhung nun gesehen, so denken viele Branchenkenner. Die Teuerungsrate in den USA liegt derzeit bei 5,6 Prozent, also noch deutlich zu hoch. Selbst wenn weitere Zinserhöhungen kommen sollten, Goldaktien gehören in jedes breit aufgestellte Anlageportfolio. Da kämen Unternehmen wie Chesapeake Gold oder Karora Resources in Betracht.

Chesapeake Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/chesapeake-gold-corp/ – besitzt Gold- und Silberlagerstätten in Nord- und Südamerika. Hauptprojekt ist das Metates-Projekt (Gold, Silber, Zink) in Mexiko.

Karora Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/karora-resources-inc/ – betreibt zwei Goldminen in Westaustralien und ist auf Wachstum ausgerichtet. Das erste Quartal 2023 brachte eine Rekord-Goldproduktion.

