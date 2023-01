Goldbesitz wird gefördert

In Tennessee ist ein staatliches Edelmetalldepot geplant.

Erst 2022 haben die Gesetzgeber in Tennessee Edelmetalle vollständig von der Umsatzsteuer befreit. Nun gehen sie einen Schritt weiter. Unter einem Edelmetalldepot versteht man hierzulande eine beliebte Investmentmöglichkeit, wo Edelmetalle erworben und hochsicher verwahrt werden. Edelmetalle sind besonders in Krisenzeiten attraktiv und ziehen Anleger an. Die in Tennessee geplante Hinterlegungsstelle soll bestimmte Edelmetalle verwahren, verwalten und bewachen. Hinterlegt werden sie von juristischen Personen oder auch Privatpersonen. Dabei sollen jährliche Berichte über alle Aktivitäten der Verwahrstelle an bestimmte Beauftragte erfolgen. Das Depot ist dennoch in Privatbesitz und wird von den Bürgern betrieben. Gegen eine Gebühr können die Bürger dann ihre Edelmetalle lagern, auch elektronische Transaktionen mit Gold und Silber sollen möglich sein.

Indem der Staat beim Aufbau von Depotmöglichkeiten hilft, können Gold und Silber alternativ zum von der Inflation gebeutelten Papiergeld eingesetzt werden. Hierzulande fallen seit Anfang 2023 beim Kauf von Anlageprodukten aus Silber, Platin oder Palladium im Allgemeinen 19 Prozent Mehrwertsteuer (ist Umsatzsteuer) an. Die Differenzbesteuerung gilt nur noch für Ausnahmefälle (Altware und Sammlermünzen). Absolut steuerfrei ist dagegen der Kauf von Anlagemünzen und -barren aus Gold. Beim Verkauf sind bei Münzen und Barren Gewinne nach einem Jahr von der Steuer befreit. Wer Gewinne mit Goldminenaktien macht, muss die Abgeltungssteuer beachten. Xetra-Gold wird steuerlich wie Münzen und Barren behandelt. Tennessee ist nur einer von vielen Bundesstaaten, die den Erwerb von Edelmetallen erleichtern. Wer übrigens Gold in Drittländern außerhalb der EU kauft, muss dies ordnungsgemäß bei der Einfuhr in der Heimat verzollen, eine Einfuhrumsatzsteuer wird fällig. Eine probate Art in Edelmetalle zu investieren ist der Kauf von Edelmetallaktien.

Da käme Trillium Gold Mines in Betracht. Im Red Lake Bergbaubezirk in Ontario gehört ein großes Grundstückspaket dem Unternehmen. Dazu kommen noch Liegenschaften in Larder Lake, Ontario.

Golden Rim Resources – https://www.youtube.com/watch?v=GaucOoERsE8 – hat neben seinem Flaggschiffprojekt Kada (Gold) noch weitere Projekte im Portfolio (Gold, Silber, Kupfer, Zink und Blei). Sie liegen in Guinea und in Chile.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Trillium Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/ -).

