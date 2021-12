Golden Dawn meldet Umschuldungsvereinbarung

Vancouver, Kanada, 27. Dezember 2021, Golden Dawn Minerals Inc. (TSXV: GOM | OTC: GDMRF | Frankfurt: 3G8B) (Golden Dawn und das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es den Bedingungen einer neuen Umschuldungsvereinbarung (die Umschuldungsvereinbarung) mit seinem vorrangig besicherten Kreditgeber, RIVI Opportunity Fund, L.P., (RIVI) zugestimmt hat. Die Umschuldungsvereinbarung bietet dem Unternehmen neue Sicherheit hinsichtlich der Abwicklung und Tilgung seiner Verpflichtungen gegenüber RIVI, die sich derzeit wie folgt zusammensetzen:

– Ein Kapitalvorschuss in Höhe von 4.000.000 US$ für einen gekauften Streamingvereinbarung, der mit einem jährlichen Zinssatz von 16,0 % gemäß einer Goldkaufvereinbarung vom 23. Dezember 2016 (in seiner geänderten Fassung) (die Goldkaufvereinbarung = Gold Purchase Agreement GPA) verzinst wird, zusammen mit allen Zinsen, Gebühren, Vertragsstrafen und anderen aufgelaufenen Beträgen (die GPA-Schulden);

– Ein Darlehen in Höhe von 1.000.000 US$, das mit einem jährlichen Zinssatz von 20,0 % verzinst wird und durch eine Schuldverschreibung vom 4. Mai 2018 belegt ist, zusammen mit allen Zinsen, Gebühren, Vertragsstrafen und sonstigen aufgelaufenen Beträgen (die Schuldverschreibung); und

– Verschiedene andere kurzfristige Darlehen von RIVI und bestimmten seiner Partner, die mit einem jährlichen Zinssatz von 14,0 % verzinst werden und sich auf insgesamt etwa 306.000 US$ belaufen, einschließlich aller Zinsen, Gebühren, Vertragsstrafen und sonstiger aufgelaufener Beträge (die Sonstige Verschuldung).

-(zusammen die RIVI-Schulden)

Gemäß der Umschuldungsvereinbarung kann das Unternehmen die Schuldverschreibung und die sonstigen Schulden sowie alle anderen Zinsen, Gebühren, Vertragsstrafen und aufgelaufenen Beträge im Rahmen der RIVI-Schulden in Höhe von insgesamt 2.006.000 US$ wie folgt ablösen:

– Das Unternehmen leistet bis zum 29. Dezember 2021 eine erste Barzahlung an RIVI in Höhe von 306.000 US$ aus dem Kassenbestand zur vollständigen und endgültigen Begleichung der Sonstigen Verschuldung.

– Das Unternehmen ist berechtigt, den vollen Betrag der Schuldverschreibung zuzüglich aller anderen Zinsen, Gebühren, Vertragsstrafen und aufgelaufenen Beträge im Rahmen der RIVI-Schulden zu begleichen, indem es die folgenden Zahlungen in Höhe von insgesamt 1,70 Millionen US$ leistet: (i) eine erste Zahlung von 500.000 CAD$ bis zum 15. Februar 2022, (ii) danach monatliche Zahlungen von jeweils mindestens 50.000 US$, beginnend am 1. März 2022, und (iii) eine abschließende Schlusszahlung des dann verbleibenden Restbetrags der 1,70 Millionen US$ bis zum 1. Februar 2023.

Darüber hinaus wird die GPA dahingehend geändert, dass der Anspruch von RIVI auf die Goldproduktion der Projekte Lexington und Golden Crown des Unternehmens (zusammen die Projekte) von 15,0 % auf 10,0 % der gesamten Bruttoproduktion reduziert wird, wobei eine NSR-Lizenzgebühr von 2,0 % auf das in der Anlage Lexington produzierte Gold erhoben wird. Der Preis für den Gold-Stream bleibt unverändert bei einem Goldäquivalentpreis pro Unze von 400 US$ oder 80 % des Marktpreises für Gold für die Lebensdauer der Projekte (der Goldkaufstrom). Das Unternehmen hat die Option, den Gold-Stream abzulösen und die verbleibenden GPA-Schulden und seine anderen Verpflichtungen gegenüber RIVI im Rahmen des GPA für eine einmalige Barzahlung von 6,0 Millionen US$, die jederzeit vor dem 31. Dezember 2022 ausgeübt werden kann, vollständig und endgültig zu erfüllen. Sollte sich das Unternehmen dafür entscheiden, diese Option nicht auszuüben, dann bleibt der Gold-Stream von 10,0 % bestehen und das Unternehmen hat weiterhin das Recht, den Gold-Stream in Übereinstimmung mit dem bestehenden GPA um 50 % zu reduzieren.

Solange das Unternehmen die oben beschriebenen Bedingungen der Umschuldungsvereinbarung einhält, wird auf alle Zinsen, Gebühren, Vertragsstrafen und andere aufgelaufenen Beträge in Bezug auf die RIVI-Schulden verzichtet, und RIVI wird es unterlassen, einen Zahlungsausfall von Golden Dawn zu erklären oder seine Sicherheitsinteressen gegenüber dem Unternehmen oder dessen Vermögenswerten durchzusetzen.

