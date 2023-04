Golden Independence kündigt Erwerb von Mineralclaims im Yukon an

Vancouver, British Columbia – 25. April 2023 / IRW-Press / – Golden Independence Mining Corp. (CSE: IGLD, OTCQB: GIDMF, FWB: 6NNA) (das Unternehmen oder Golden Independence) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Portfolio von Quarz-Bergbauclaims im Osten des kanadischen Territoriums Yukon (zusammen die Yukon-Claims) erworben hat. Die Yukon-Claims befanden sich zuvor im Besitz von Bearing Lithium Corp. (Bearing) und verteilen sich auf drei Projekte mit einer Gesamtfläche von nahezu 8.000 Hektar, nämlich HY-Jay, VBA und VM, die alle entlang des 50 Kilometer langen Goldgürtels Upper Hyland River liegen. Dieser stratigraphisch günstige Gürtel setzt sich aus der Hyland-Gruppe aus dem oberen Proterozoikum bis zum unteren Kambrium zusammen und ist Standort mehrerer hochgradiger, in Sedimenten gelagerten orogenen Golderzgangvorkommen.

Der Erwerb dieser Claims, ohne dass eine nennenswerte Gegenleistung zu entrichten war, stellt eine wertsteigernde Transaktion dar, die uns Zugang zu einem aufstrebenden Goldgebiet im Yukon bietet, so Jeremy Poirier, CEO von Golden Independence. Wir sind derzeit dabei, alle historischen Explorationsdaten dieser Projekte zusammenzutragen, um die besten nächsten Schritte für die Projekte zu bestimmen. Es gibt eine Reihe von sehr aussichtsreichen hochgradigen Proben, die bisher nicht genauer untersucht worden sind.

Abbildung 1: Regionale Karte mit den Standorten der Projekte

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70237/IGLApril252023_DE_PRcom.001.jpeg

Projekt HY-Jay

Das Projekt HY-Jay besteht aus 198 Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 4.110 Hektar, die an der nordwestlichen Ecke des Projekts 3 Aces von Seabridge Gold liegen und im Westen an das Projekt Golden Culvert von Stratabound Mineral angrenzen. Im Zuge früherer Explorationsarbeiten konnten drei Gebiete mit Goldanomalien im Gestein und im Boden (die Zonen Zig Zag, East Ridge und West) abgegrenzt werden, die allesamt in einem ähnlichen geologischen Milieu vorkommen wie jene, die auf dem angrenzenden Projekt 3 Aces gemeldet wurden. Die Zone West zeichnet sich durch eine 1,4 Kilometer lange, nach Nord-Nordwesten verlaufende Anomalie aus, während sich die Zone East Ridge über eine Länge von etwa 0,9 Kilometern, 800 Meter östlich der Zone West, erstreckt. Frühere Explorationsarbeiten in den Zonen West und East Ridge lieferten Werte von mehr als einem Gramm pro Tonne Gold aus in Metasedimenten lagernden Quarzerzgängen, einschließlich eines Spitzenwerts von 144 g/t Gold. Stichprobenahmen aus Quarz-Arsenopyrit-Erzgangmaterial in der Zone Zig Zag lieferten bedeutende Goldwerte. Die Proben wurden in einem großen Feld von verdeckten Metasediment- und Phyllitausbissen sowie aus Lesesteinen entnommen. Die Ergebnisse von sieben Stichproben reichten von 2,19 g/t Gold bis zu einem Höchstwert von 47,0 g/t Gold. (Quelle: Pressemeldungen von Bearing Resources Ltd. vom 24. November 2011 und 8. November 2016)

Auf dem Projekt wurden in der Vergangenheit nur in begrenztem Umfang Bohrungen absolviert, unter anderem wurde im Jahr 2005 ein Programm mit drei Bohrlöchern über insgesamt 232 Meter durchgeführt. Das Projekt besteht aus den 48 Claims des Projekts HY, das im Jahr 2011 von Freeport-McMoRan Exploration übernommen wurde, während Bearing Resources Ltd. die restlichen 150 Claims mittels Absteckens erworben hat. Die HY-Claims sind Gegenstand einer NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Royalty/NSR) von 2 % zugunsten von Freeport, die durch eine einmalige Zahlung von 1 Millionen Dollar auf 1 % reduziert werden kann. Die Jay-Claims unterliegen keiner Lizenzgebühr.

Projekte VM & VBA

Das Projekt VM, das 104 Claims mit einer Fläche von etwa 2.160 Hektar umfasst, befindet sich 20 Kilometer nordwestlich des Projekts HY-Jay. Das Konzessionsgebiet VM wurde abgesteckt, um die Entwässerungsgebiete von zwei Wasserläufen abzudecken, die sich durch eine günstige Geologie und übereinstimmende Gold- und Arsenanomalien (größer als das 95. Perzentil), die bei staatlichen geochemischen Probenahmen in der Region ermittelt wurden, auszeichnen (Probe 813102: 53 ppb Au & 50,8 ppm As; Probe 813104: 41 ppb Au & 22,0 ppm As).

Das Projekt VBA besteht aus 80 Claims, die eine Fläche von rund 1.660 Hektar abdecken und 45 Kilometer nordwestlich des Projekts HY-Jay liegen. Das Projekt VBA wurde abgesteckt, um Entwässerungsgebiete abzudecken, die bei einer staatlichen geochemischen Erprobung von Flusssedimenten in der Region eine Anomalie mit 824,4 ppm Arsen (größer als das 99. Perzentil) geliefert haben (Probe 811614). Anhand der Ergebnisse vorläufiger Arbeiten bei VBA konnte eine Reihe von übereinstimmenden Gold- (33 von 265 Proben über 17 ppb; Höchstwert von 405 ppb Gold) und Arsenbodenanomalien (23 von 265 Proben über 45 ppm; Höchstwert von 14.000 ppm Arsen) über mehrere Stationen hinweg ermittelt werden. (Quelle: Pressemeldung von Bearing Resources Ltd. vom 8. November 2016)

Die Projekte VBA und VM grenzen an das Projekt Plateau im Besitz von Trailbreaker Resources, wo Bohrungen eine bedeutende Mineralisierung durchteuft haben, darunter 13,25 g/t Gold auf 17,5 Metern in der Zone Goldstack und 7,6 g/t Gold auf 9,03 Metern in der Zone Gold Dome. Die VBA- und VM-Claims sind nicht Gegenstand von Lizenzgebühren.

Golden Independence weist die Investoren darauf hin, dass die historischen Daten noch überprüft werden müssen und dass Stichproben von Natur aus selektiv sind und wahrscheinlich nicht dem Durchschnittsgehalt von Probenahmen auf dem gesamten Konzessionsgebiet entsprechen.

Über Golden Independence Mining Corp.

Golden Independence Mining Corp. ist ein Erschließungsunternehmen, das sich derzeit in erster Linie auf das im fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindliche Projekt Independence, das an die Mine Phoenix-Fortitude von Nevada Gold Mines im Battle Mountain-Cortez Trend in Nevada grenzt, sowie auf das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Napoleon in der Kamloops Mining Division in British Columbia und die Yukon-Goldclaims im Bezirk Watson Lake im Yukon konzentriert. Das Projekt Independence beherbergt eine nachgewiesene und angedeutete Ressource von 334.300 Unzen Gold sowie eine vermutete Ressource von 847.000 Unzen Gold mit erheblichen Anteilen an Silber als Nebenprodukt. Im Rahmen einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) im Jahr 2021 wurde ein kostengünstiger Haufenlaugungsbetrieb mit Schwerpunkt auf den oberflächennahen Ressourcen und einer Gesamtproduktionsmenge von 195.443 Unzen Gold ausgewiesen, für den sich die nachhaltigen Cashkosten (AISC) auf 1.078 US-Dollar pro Unze Gold belaufen. Das Projekt Napoleon umfasst eine Gesamtfläche von 1.000 Hektar und birgt Potenzial für Goldvorkommen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Die Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet reichen bis in die 1970er Jahre zurück und es wurden hier hochgradige Goldmineralisierungen vorgefunden. Die Goldprojekte im Yukon umfassen Quarzclaims mit einer Grundfläche von nahezu 8.000 Hektar, die Potenzial für die Auffindung einer hochgradigen Goldmineralisierung aufweisen, wie anhand einer historischen Stichprobe mit 144 g/t Gold deutlich wird.

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von R. Tim Henneberry, P.Geo. (BC), einem Director und President von Golden Independence Mining Corp., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

